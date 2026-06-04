Ванат дізнався своє майбутнє в «Жироні» після вильоту з еліти

Каталонський клуб вирішив зберегти форварда збірної України

Іспанська «Жирона» вирішила зберегти форварда збірної України Владислава Ваната на наступний сезон, незважаючи на виліт команди до нижчого дивізіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Футбол 24».

Каталонський клуб планує не зменшувати зарплату українському футболісту, незважаючи на фінансові труднощі, з якими доведеться зіткнутися в Сегунді.

Справа в тому, що Ла Ліга зарезервувала майже 46 млн євро від телевізійних доходів для трьох команд, які вилетіли з елітного дивізіону. «Жирона» має отримати компенсацію у розмірі 18 млн євро, що дозволить частково компенсувати збитки.

Крім того, каталонський клуб розглядає трансфери деяких ключових гравців, щоб знизити навантаження на зарплатну відомість та зберегти Ваната. Втім, остаточне рішення щодо наступного сезону має ухвалити сам гравець.

Форвард збірної України перебрався до чемпіонату Іспанії під час літнього трансферного вікна з київського «Динамо». У складі «Жирони» Ванат провів 29 матчів, у яких забив десять м'ячів і віддав два асисти.

Нагадаємо, «Жирона» розпочала перемовини щодо трансферу вінгера збірної України Віктора Циганкова до чемпіонату Туреччини. У послугах 28-річного футболіста зацікавлений турецький «Трабзонспор», який має намір підсилити лінію атаки після переходу хавбека збірної України Олександра Зубкова в грецький АЕК. У складі турецького клубу також грає український захисник Арсеній Батагов.

У нинішньому сезоні Циганков провів 34 матчі, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Контракт українця спливає у червні 2027 року, а його трансферна вартість становить 15 мільйонів євро.

«Трабзонспор» виграв 21 головний національний титул. Зокрема, цього сезону клуб став володарем Кубка Туреччини.

До слова, «Жирона» підтвердила відставку Мічела з посади керманича команди. Контракт із тренером був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили надалі не продовжувати співпрацю.

Іспанець очолив «Жирону» влітку 2021 року. Мічел із першої спроби вивів «червоно-білих» до Ла Ліги. Він провів на чолі команди чотири сезони поспіль в елітному дивізіоні.