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    Чемпіон світу Джошуа, який побив Володимира Кличка, хоче бою з Усиком

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    Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Фото boxingscene.com - Чемпіон світу Джошуа, який побив Володимира Кличка, хоче бою з Усиком
    Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Фото boxingscene.com

    Принаймні, про це стверджують промоутери

    Чемпіон WBA Super, IBF, WBO у «хевівейті» (понад 90,7 кг) британець Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) зацікавлений у поєдинку проти абсолютного чемпіона у важкій вазі (до 90,7 кг) українця Олександра Усика (15-0, 11 КО).

    Про це заявив промоутер Едді Херн (Matchroom Boxing).

    «З Джошуа всі хочуть боксувати. У тому числі й Усик. Він планує битися з Джошуа, а ми плануємо, як йому досягти цієї мети», - розповів він.

    «По-перше, Усику доведеться пройти крізь Тоні Беллью. Це – єдиний пріоритет для Усика. У команді українця розуміють, що є й інші кандидати на бій з Джошуа. Вони готові провести кілька великих боїв у «хевівейті», - додав промоутер.

    За словами Херна, поєдинок Усика проти Джошуа може відбутися навіть 13 квітня наступного року у Лондоні (Великобританія).

    «Бій може відбутися навіть у квітні. Тому що і Джошуа хоче битися з Усиком. Джошуа завжди хоче випробувати себе на тлі когось неймовірного, блискучого. І він вважає таким бійцем Усика», - передає слова промоутера vRINGe.com.

    Нагадаємо, Олександр Усик у Москві переміг росіянина Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу.

    Згодом стала відома сума, яку у Росії витратили на організацію поєдинку Усик - Гассієв.

    бокс IBF Олександр Усик
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