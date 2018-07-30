Чемпіон світу Джошуа, який побив Володимира Кличка, хоче бою з Усиком



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Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Фото boxingscene.com

Принаймні, про це стверджують промоутери

Чемпіон WBA Super, IBF, WBO у «хевівейті» (понад 90,7 кг) британець Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) зацікавлений у поєдинку проти абсолютного чемпіона у важкій вазі (до 90,7 кг) українця Олександра Усика (15-0, 11 КО).

Про це заявив промоутер Едді Херн (Matchroom Boxing).

«З Джошуа всі хочуть боксувати. У тому числі й Усик. Він планує битися з Джошуа, а ми плануємо, як йому досягти цієї мети», - розповів він.

«По-перше, Усику доведеться пройти крізь Тоні Беллью. Це – єдиний пріоритет для Усика. У команді українця розуміють, що є й інші кандидати на бій з Джошуа. Вони готові провести кілька великих боїв у «хевівейті», - додав промоутер.

За словами Херна, поєдинок Усика проти Джошуа може відбутися навіть 13 квітня наступного року у Лондоні (Великобританія).

«Бій може відбутися навіть у квітні. Тому що і Джошуа хоче битися з Усиком. Джошуа завжди хоче випробувати себе на тлі когось неймовірного, блискучого. І він вважає таким бійцем Усика», - передає слова промоутера vRINGe.com.

Нагадаємо, Олександр Усик у Москві переміг росіянина Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу.

Згодом стала відома сума, яку у Росії витратили на організацію поєдинку Усик - Гассієв.