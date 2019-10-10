Колишній знаменитий воротар футбольного «Челсі» став хокеїстом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петр Чех The Sun

Петр Чех зіграє за команду другого англійського дивізіону

Колишній футбольний воротар «Челсі», «Арсеналу» та збірної Чехії Петр Чех став хокеїстом.

37-річний Чех зіграє за хокейну команду другого англійського дивізіону «Гілфорд Фенікс», інформує її сайт.

«Я радий зіграти за «Фенікс». Сподіваюся, зможу допомогти цій молодій команді досягти мети на сезон. Постараюся виграти з нею якомога більше матчів, коли отримуватиму нагоду зіграти. Після 20 років у футболі для мене буде чудовим досвідом зіграти в гру, якою захоплювався ще в дитинстві», - зазначив воротар.

Петр Чех 11 років грав у складі «Челсі» та ще 4 – в «Арсеналі». Команду «Гілфорд Фенікс» створено 2017 року.