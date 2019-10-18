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    Чемпіон WBC Вайлдер здивував безкомпромісним прогнозом на бій Руїс – Джошуа

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    Діонтей Вайлдер - то знаний аналітик - Чемпіон WBC Вайлдер здивував безкомпромісним прогнозом на бій Руїс – Джошуа
    Діонтей Вайлдер - то знаний аналітик
    Instagram Діонтея Вайлдера

    Діонтей, мабуть, хоче, щоб знову переміг мексиканець

    Чинний чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Діонтей Вайлдер спрогнозував результат матчу-реваншу мексиканця Енді Руїса і британця Ентоні Джошуа, які змагатимуться в Саудівській Аравії 7 грудня. На думку Вайлдера, Руїс знову переможе Джошуа.

    У червні 2019 року Руїс несподівано здобув перемогу в поєдинку з Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO.

    «Вважаю, Руїс знову переможе. Він зберіг необхідні мотивацію і впевненість з першого бою. Не думаю, що він розслабиться, прийшовши до успіху. Навпаки, все тільки починається, коли стаєш чемпіоном.

    Марвін Гаґлер (знаменитий боксер 80-х років. - прим.) сказав якось: якщо ти встаєш з ліжка не в шовковій піжамі, але з думкою про перемогу, це неймовірно допомагає», - наводить слова Вайлдера BoxingScene.

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    бокс Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Енді Руїс
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