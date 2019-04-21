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    Чемпіон WBO Кроуфорд нокаутував Хана забороненим ударом (відео)

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    Амір Хан - Теренс Кроуфорд - Чемпіон WBO Кроуфорд нокаутував Хана забороненим ударом (відео)
    Амір Хан - Теренс Кроуфорд
    Yahoo!Sports

    Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO захистив титул

    Чемпіон світу в напівсередній ваговій категорії за версією WBO Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO) переміг Аміра Хана (33-5, 20 KO).

    Уже в першому раунді Кроуфорд відправив Хана в нокдаун. У шостому раунді Хан отримав 5 хвилин на відновлення після удару суперника нижче пояса.

    Згодом лікарі не дозволили Хану продовжувати поєдинок.

    Чемпіону зарахували перемогу технічним нокаутом.

    Найкращі моменти бою Кроуфорд - Хан
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