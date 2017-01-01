Чемпіонат Англії. «Арсенал» та «Ліверпуль» розійшлися нічиєю у гольовій перестрілці

Команди зіграли у результативну нічию в божевільному матчі

«Арсенал» і «Ліверпуль» зіграли внічию в 19-му турі АПЛ. Матч розпочався дуже нудно, але до середини першої половини гри перевагу перехопив «Ліверпуль», який почав створювати моменти. Після кількох ударів головою Фірміно «Арсеналу» відверто пощастило. Однак Чех вже нічого не зміг вдіяти, коли його



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Команди зіграли у результативну нічию в божевільному матчі

«Арсенал» і «Ліверпуль» зіграли внічию в 19-му турі АПЛ.

Матч розпочався дуже нудно, але до середини першої половини гри перевагу перехопив «Ліверпуль», який почав створювати моменти. Після кількох ударів головою Фірміно «Арсеналу» відверто пощастило.

Однак Чех вже нічого не зміг вдіяти, коли його ворота з близької відстані головою розстріляв Коутінью.

Перед самою перервою Салах двічі змарнував моменти подвоїти перевагу. Однак єгиптянин реабілітувався після відпочинку, коли з набагато важчої позиції Мохамед пробив точно у кут – Чех вже нічого не міг вдіяти.

Але після цього «каноніри» мобілізувались та видали просто неймовірну 5-хвилинку. Почалося все з моментальної відповіді Санчеса. Чилієць одразу після гола Салаха увірвався у чужий штрафний майданчик, виборов позицію та дочекався зручного пасу від партнера. Алексіс вдало розстріляв Міньйоле та подарував партнерам надію.

Однак ще більшу надію «канонірам» подарував Міньйоле. Його невпевнена гра дозволила «Арсеналу» зрівняти рахунок. Це Джака наважився на удар з метрів 30-ти. М'яч летів просто по центру, але Міньйоле якось по-дитячому змахнув руками та вже вийняв круглого з сітки воріт.

Щоправда, бельгієць міг дорікнути захисникам «Ліверпуля» вже через хвилину. Саме тоді в «Арсенала» вийшла божевільна комбінація, яка вивела Озіла сам на сам з воротарем. Месут, звісно, не схибив та вивів господарів поля вперед.

Після цього шоку команда Юргена Клоппа ще хвилин десять просто стояла та відходила від шоку. Але, на щастя для «Ліверпуля», захист «канонірів» також виглядав у матчі не Берлінською стіною.

Легкий розрізний пас Джана відіграв у секунду всіх захисників суперника, а Фірміно подарував мегашанс. Бразилець перекинув голкіпера та зрівняв рахунок.

Так і завершили, хоча вже наприкінці матчу курйозний гол міг пропустити знову Міньйоле. Озіл невдало подав, але м'яч підступно летів у дев'ятку воріт. Воротар спочатку виключився з епізоду, але вчасно зреагував.

У підсумку – нічия. «Арсенал» залишається на п'ятому місці, «Ліверпуль» – на четвертому.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

19-ий тур

«Арсенал» – «Ліверпуль» – 3:3

Голи: Санчес(53), Джака(56), Озіл(58) – Коутінью(26), Салах(52), Фірміно(71)

Джерело: Футбол 24