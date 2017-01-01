Чемпіонат Англії. «Арсенал» виграв дербі у «Кристал Пеласа»
- Сьогодні, 08:42
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Розсилка
Алексіс Санчес став справжнім героєм зустрічі
«Арсенал» порівнявся очками з «Тоттенгемом» після 20-го туру чемпіонату Англії.
Сталося це після перемоги «канонірів» у лондонському дербі над «Кристал Пелас».
«Арсенал» вів після першого тайму, але на початку другого пропустив.
Після цього взявся за справу Алексіс Санчес, який своїм дублем приніс своїй команді перемогу.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 20-го туру
«Кристал Пелас» – «Арсенал» – 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Мустафі (25), 1:1 – Таунсенд (49), 1:2 – Санчес (62), 1:3 – Санчес (66), 2:3 – Томкінс (89)
«Арсенал»: Чех, Косьєльни, Мустафі, Колашинац, Чемберс, Езіл, Джака (Мейтленд-Найлз, 87), Санчес, Вілшер, Бельєрін, Ляказетт (Коклен, 75)