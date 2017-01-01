Чемпіонат Англії. «Арсенал» виграв дербі у «Кристал Пеласа»

Алексіс Санчес став справжнім героєм зустрічі

«Арсенал» порівнявся очками з «Тоттенгемом» після 20-го туру чемпіонату Англії. Сталося це після перемоги «канонірів» у лондонському дербі над «Кристал Пелас». «Арсенал» вів після першого тайму, але на початку другого пропустив. Після цього взявся за справу Алексіс Санчес, який своїм