Чемпіонат Англії. Бойове дербі між «Арсеналом» і «Челсі» завершилося нічиєю

Лондонське дербі завершилося з рахунком 2:2

У центральному матчі 22-го туру «Арсенал» і «Челсі» сильнішого не виявили. Поєдинок на полі «гармашів» завершився бойовою нічиєю – 2:2. Спочатку рахунок відкрили господарі, але гості зрівняли цифри на табло та вийшли вперед. Проте останнє слово було за «Арсеналом», якому нічию приніс