Чемпіонат Англії. Бойове дербі між «Арсеналом» і «Челсі» завершилося нічиєю
- Сьогодні, 08:18
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Розсилка
Лондонське дербі завершилося з рахунком 2:2
У центральному матчі 22-го туру «Арсенал» і «Челсі» сильнішого не виявили.
Поєдинок на полі «гармашів» завершився бойовою нічиєю – 2:2.
Спочатку рахунок відкрили господарі, але гості зрівняли цифри на табло та вийшли вперед.
Проте останнє слово було за «Арсеналом», якому нічию приніс Бельєрін.
Таким чином, «сині» втратили шанс повернутися на друге місце, а «Арсенал» так і залишається шостим.
Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18
Матч 22-го туру
«Арсенал» – «Челсі» – 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – Вілшер (63), 1:1 – Азар (67, пен), 1:2 – Алонсо (84), 2:2 – Бельєрін (90)
«Арсенал»: Чех, Мустафі, Голдінг, Бельєрін, Чемберс (Волкотт, 88), Джака, Мейтленд-Найлз, Езіл, Вілшер, Санчес, Ляказетт (Велбек, 80)
«Челсі»: Куртуа, Аспілікуета, Крістенсен, Кегілл, Мозес (Дзаппакоста, 56), Азар (Вілліан, 82), Фабрегас (Дрінквотер, 71), Канте, Бакайоко, Алонсо, Мората