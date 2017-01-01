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    Чемпіонат Англії. «Челсі» вдома розгромив «Сток Сіті»

    Дуже серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині
    «Челсі» розгромив «Сток Сіті» на «Стамфорд Брідж» (5:0) і набрав чергові три очки в англійській Прем'єр-лізі. При цьому, що цікаво, настільки серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині. Оборона «Сток Сіті» через серйозні кадрові проблеми постала в
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    <p>&laquo;Челсі&raquo; &ndash; &laquo;Сток Сіті&raquo; &ndash; 5:0. Фото: Getty Images</p>

    «Челсі» – «Сток Сіті» – 5:0. Фото: Getty Images

    Дуже серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині

    «Челсі» розгромив «Сток Сіті» на «Стамфорд Брідж» (5:0) і набрав чергові три очки в англійській Прем'єр-лізі.

    При цьому, що цікаво, настільки серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині.

    Оборона «Сток Сіті» через серйозні кадрові проблеми постала в ослабленому вигляді і виявилася абсолютно не готова до тиску чинного чемпіона в дебюті зустрічі.

    Так, спочатку відзначився Антоніо Рюдігер, який замкнув подачу Вілліана зі штрафного, потім Данні Дрінкуотер забив свій перший м'яч за «Челсі», вистріливши з 25-ти метрів у верхній кут, а потім і Педро записав гол на свій рахунок.

    У другому таймі Вілліан реалізував пенальті, який сам і заробив, а крапку в матчі поставив Давида Дзаппакоста.

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    21-ий тур

    «Челсі» – «Сток Сіті» – 5:0

    Голи: Рюдігер(4), Дрінквотер(9), Педро(23), Вілліан,(73п.), Дзаппакоста(88)

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