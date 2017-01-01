Чемпіонат Англії. «Челсі» вдома розгромив «Сток Сіті»

Дуже серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині

«Челсі» розгромив «Сток Сіті» на «Стамфорд Брідж» (5:0) і набрав чергові три очки в англійській Прем'єр-лізі. При цьому, що цікаво, настільки серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині. Оборона «Сток Сіті» через серйозні кадрові проблеми постала в



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«Челсі» – «Сток Сіті» – 5:0. Фото: Getty Images

Дуже серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині

«Челсі» розгромив «Сток Сіті» на «Стамфорд Брідж» (5:0) і набрав чергові три очки в англійській Прем'єр-лізі.

При цьому, що цікаво, настільки серйозну перевагу підопічні Антоніо Конте забезпечили своїй команді вже до 23-ї хвилині.

Оборона «Сток Сіті» через серйозні кадрові проблеми постала в ослабленому вигляді і виявилася абсолютно не готова до тиску чинного чемпіона в дебюті зустрічі.

Так, спочатку відзначився Антоніо Рюдігер, який замкнув подачу Вілліана зі штрафного, потім Данні Дрінкуотер забив свій перший м'яч за «Челсі», вистріливши з 25-ти метрів у верхній кут, а потім і Педро записав гол на свій рахунок.

У другому таймі Вілліан реалізував пенальті, який сам і заробив, а крапку в матчі поставив Давида Дзаппакоста.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

21-ий тур

«Челсі» – «Сток Сіті» – 5:0

Голи: Рюдігер(4), Дрінквотер(9), Педро(23), Вілліан,(73п.), Дзаппакоста(88)