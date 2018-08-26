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    Чемпіонат Англії. «Челсі» здобуває третю перемогу на старті турніру

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    Чемпіонат Англії. «Челсі» здобуває третю перемогу на старті турніру

    Лондонці є одними з лідерів

    «Челсі» здобув третю перемогу на старті чемпіонату Англії сезону-2018/19.

    У матч третього туру лондонці на виїзді зуміли вирвати три очки у «Ньюкасла».

    Усі голи прийшлися на останні 15 хвилин зустрічі.

    Рахунок відкрив ударом з пенальті Еден Азар, потім господарі зрівняли рахунок, але «Челсі» завдяки автоголу зумів перемогти.

    Таким чином, на чолі турнірної таблиці наразі три колективи – «Ліверпуль», «Вотфорд» і «Челсі».

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 3-го туру

    «Ньюкасл» – «Челсі» – 1:2 (0:0)

    Голи: 0:1 – Азар (76, пен), 1:1 – Хоселу (83), 1:2 – Єдлін (87, а/гол)

    «Челсі»: Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Аспілікуета, Давид Луїз, Ковачич (Барклі, 79), Жоржиньо, Педро (Вілліан, 69), Канте, Азар, Мората (Жиру, 65).

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