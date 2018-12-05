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    Чемпіонат Англії. Клуби українці здобули синхронні перемоги у 15-му турі (відео)

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    Чемпіонат Англії. Клуби українці здобули синхронні перемоги у 15-му турі (відео)

    «Манчестер Сіті» та «Вест Гем» здобули по три очки

    Клуби українських футболістів синхронно перемогли у 15-му турі чемпіонату Англії.

    Так, «Манчестер Сіті» на виїзді виграв у «Вотфорда», а «Вест Гем» не власному полі здолав «Кардіфф».

    Українці наразі відновлюються від травм, тому у матчах участі не брали.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матчі 15-го туру

    «Вотфорд» – «Манчестер Сіті» – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Сане (40), 0:2 – Марез (51), 1:2 – Дукур (85)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Стоунз, Компані (Отаменді, 83), Вокер, Делфі, Сільва (Гюндоган, 73), Фернандіньо, Марез, Бернарду Сілва, Сане, Габріел Жезус (Лапорт, 89)

    «Вест Гем» – «Кардіфф» – 3:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Перес (49), 2:0 – Перес (54), 3:0 – Антоніо (61), 3:1 – Мерфі (90)

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