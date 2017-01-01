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    Чемпіонат Англії. «Лестер» здолав «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед» здобув три очки

    У вівторок, 28 листопада, стартував 14-й тур чемпіонату Англії з футболу
    «Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Вотфорд». Гості вели у рахунку 3:0, дали суперника скоротити рахунок до мінімуму, але довели справу до переможного завершення. Водночас, «Тоттенгем» у гостях поступився «Лестеру» – 1:2. Чемпіонат Англії з футболу Матчі 14-го туру
    • Сьогодні, 08:11
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    У вівторок, 28 листопада, стартував 14-й тур чемпіонату Англії з футболу

    «Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Вотфорд». Гості вели у рахунку 3:0, дали суперника скоротити рахунок до мінімуму, але довели справу до переможного завершення.

    Водночас, «Тоттенгем» у гостях поступився «Лестеру» – 1:2.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матчі 14-го туру

    «Лестер» – «Тоттенгем» – 2:1 (2:0)

    Голи: 1:0 – Варді (13), 2:0 – Марез (45), 2:1 – Кейн (79)

    «Лестер»: Шмейхель, Морган, Чілвелл, Сімпсон, Магуайр, Марез (Грей, 77), Ндіді, Іборра, Олбрайтон, Окадзакі (Чоудурі, 83), Варді (Слімані, 88)

    «Тоттенгем»: Льоріс, Вертонген, Роуз, Орьє, Санчес, Дембеле (Льоренте, 69), Даєр, Еріксен (Ламела, 77), Сіссоко (Сон Хин Мін, 57), Аллі, Кейн

    «Вотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4 (0:3)

    Голи: 0:1 – Янг (19), 0:2 – Янг (25), 0:3 – Марсьяль (32), 1:3 – Діні (77, пен), 2:3 – Дукуре (84), 2:4 – Лінгард (86)

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Рохо, Валенсія, Ліндельоф, Погба, Янг, Матич (Еррера, 54), Лінгард (Ібрагімович, 88), Марсьяль (Решфорд, 65), Лукаку

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