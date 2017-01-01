Чемпіонат Англії. «Лестер» здолав «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед» здобув три очки

У вівторок, 28 листопада, стартував 14-й тур чемпіонату Англії з футболу

«Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Вотфорд». Гості вели у рахунку 3:0, дали суперника скоротити рахунок до мінімуму, але довели справу до переможного завершення. Водночас, «Тоттенгем» у гостях поступився «Лестеру» – 1:2. Чемпіонат Англії з футболу Матчі 14-го туру