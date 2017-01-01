Чемпіонат Англії. «Лестер» здолав «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед» здобув три очки
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Розсилка
У вівторок, 28 листопада, стартував 14-й тур чемпіонату Англії з футболу
«Манчестер Юнайтед» на виїзді обіграв «Вотфорд». Гості вели у рахунку 3:0, дали суперника скоротити рахунок до мінімуму, але довели справу до переможного завершення.
Водночас, «Тоттенгем» у гостях поступився «Лестеру» – 1:2.
Чемпіонат Англії з футболу
Матчі 14-го туру
«Лестер» – «Тоттенгем» – 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Варді (13), 2:0 – Марез (45), 2:1 – Кейн (79)
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Чілвелл, Сімпсон, Магуайр, Марез (Грей, 77), Ндіді, Іборра, Олбрайтон, Окадзакі (Чоудурі, 83), Варді (Слімані, 88)
«Тоттенгем»: Льоріс, Вертонген, Роуз, Орьє, Санчес, Дембеле (Льоренте, 69), Даєр, Еріксен (Ламела, 77), Сіссоко (Сон Хин Мін, 57), Аллі, Кейн
«Вотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 2:4 (0:3)
Голи: 0:1 – Янг (19), 0:2 – Янг (25), 0:3 – Марсьяль (32), 1:3 – Діні (77, пен), 2:3 – Дукуре (84), 2:4 – Лінгард (86)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Рохо, Валенсія, Ліндельоф, Погба, Янг, Матич (Еррера, 54), Лінгард (Ібрагімович, 88), Марсьяль (Решфорд, 65), Лукаку