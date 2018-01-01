Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» впевнено переграв «Саутгемптон». Інші матчі
- Сьогодні, 08:30
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Ліверпуль впевнено переміг Саутгемптон. Фото: Getty Images
11 лютого відбулися матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги
У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Англії з футболу.
Нагадаємо, «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед».
В інших матчах дня «Гаддерсфілд» був сильніше за «Борнмут», а «Саутгемптон» програв «Ліверпулю».
Чемпіонат Англії з футболу
27-й тур
«Гаддерсфілд» - «Борнмут» 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - Прітчард (7), 1:1 - Станіслас (13), 2:1 - Муньє (27), 3:1 - Кук (66, авт), 4:1 - ван Ла Парра (90, пен)
«Саутгемптон» - «Ліверпуль» 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Фірміно (6), 0:2 - Салах (42)
«Ліверпуль»: Каріус, Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 60), Джан, Вейналдум, Салах (Ловрен, 89), Фірміно (Лаллана, 79), Мане
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