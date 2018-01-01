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    Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» впевнено переграв «Саутгемптон». Інші матчі

    11 лютого відбулися матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги
    У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Англії з футболу. Нагадаємо, «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед». В інших матчах дня «Гаддерсфілд» був сильніше за «Борнмут», а «Саутгемптон» програв «Ліверпулю». Чемпіонат Англії з футболу 27-й тур
    • Сьогодні, 08:30
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    Ліверпуль впевнено переміг Саутгемптон. Фото: Getty Images
    Ліверпуль впевнено переміг Саутгемптон. Фото: Getty Images

    11 лютого відбулися матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги

    У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Англії з футболу.

    Нагадаємо, «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед».

    В інших матчах дня «Гаддерсфілд» був сильніше за «Борнмут», а «Саутгемптон» програв «Ліверпулю».

    Чемпіонат Англії з футболу

    27-й тур

    «Гаддерсфілд» - «Борнмут» 4:1 (2:1)

    Голи: 1:0 - Прітчард (7), 1:1 - Станіслас (13), 2:1 - Муньє (27), 3:1 - Кук (66, авт), 4:1 - ван Ла Парра (90, пен)

    «Саутгемптон» - «Ліверпуль» 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 - Фірміно (6), 0:2 - Салах (42)

    «Ліверпуль»: Каріус, Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 60), Джан, Вейналдум, Салах (Ловрен, 89), Фірміно (Лаллана, 79), Мане

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