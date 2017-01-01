Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» без Зінченка обіграє «Вест Гем»
- Сьогодні, 20:20
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Розсилка
«Манчестер Сіті» продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті
«Манчестер Сіті» зберіг відрив від найближчих переслідувачів у турнірній таблиці, обігравши в рамках 15-го туру Прем'єр-ліги «Вест Гем» (2:1).
Не кращим чином почавши свою роботу в «Вест Гемі», Девід Моєс досяг складної серії матчів, що починалася з протистояння з лідером чемпіонату. Як і очікувалося, «Вест Гем» збудував щільну оборону у власному штрафному майданчику, розраховуючи на стандартні положення і швидкі контратаки.
І ця схема Моєса вдалася - в першому таймі Адріан, підмінявший відсутнього через умови оренди Джо Харта, змушений був лише раз серйозно вступити в гру, і свою команду іспанець виручив знатно.
Відкрили ж рахунок гості після стандарту. Після розіграшу кутового Аарон Крессуелл подав, а Анджело Огбонна головою пробив повз Едерсона.
Втім, після перерви «Манчестер Сіті» все ж додав у тиску на чужі ворота, і, незважаючи на всі старання, гостям втримати відповідний результат не вдалося.
Спершу Ніколас Отаменді, який підключився до атаки, замкнув простріл Габріела Жезуса після індивідуального проходу, а в заключній десятихвилинці Кевін Де Брюйне блискучою передачею знайшов у чужому штрафному Давіда Сільву, який ефектним ударом в падінні забив переможний м'яч.
Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга
15-ий тур
«Манчестер Сіті» - «Вест Гем» - 2:1
Голи: Отмаенді(57), Сільва(83) – Огбонна(44)
«Манчестер Сіті»: Едерсон - Уокер, Отаменді, Мангаля, Данило - де Брюйне, Делфі, Сільва - Стерлінг, Агуеро, Сані.
«Вест Гем»: Адріан - Райс, Огбонна, Крессуелл - Сабалета, Куяте, Фернандеш, Обіанг, Масуаку, Лансіні - Антоніо.
Джерело: sportarena.com