Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» без Зінченка обіграє «Вест Гем»

«Манчестер Сіті» продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті

«Манчестер Сіті» зберіг відрив від найближчих переслідувачів у турнірній таблиці, обігравши в рамках 15-го туру Прем'єр-ліги «Вест Гем» (2:1). Не кращим чином почавши свою роботу в «Вест Гемі», Девід Моєс досяг складної серії матчів, що починалася з протистояння з лідером чемпіонату. Як і очікувалося,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Манчестер Сіті» продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті

«Манчестер Сіті» зберіг відрив від найближчих переслідувачів у турнірній таблиці, обігравши в рамках 15-го туру Прем'єр-ліги «Вест Гем» (2:1).

Не кращим чином почавши свою роботу в «Вест Гемі», Девід Моєс досяг складної серії матчів, що починалася з протистояння з лідером чемпіонату. Як і очікувалося, «Вест Гем» збудував щільну оборону у власному штрафному майданчику, розраховуючи на стандартні положення і швидкі контратаки.

І ця схема Моєса вдалася - в першому таймі Адріан, підмінявший відсутнього через умови оренди Джо Харта, змушений був лише раз серйозно вступити в гру, і свою команду іспанець виручив знатно.

Відкрили ж рахунок гості після стандарту. Після розіграшу кутового Аарон Крессуелл подав, а Анджело Огбонна головою пробив повз Едерсона.

Втім, після перерви «Манчестер Сіті» все ж додав у тиску на чужі ворота, і, незважаючи на всі старання, гостям втримати відповідний результат не вдалося.

Спершу Ніколас Отаменді, який підключився до атаки, замкнув простріл Габріела Жезуса після індивідуального проходу, а в заключній десятихвилинці Кевін Де Брюйне блискучою передачею знайшов у чужому штрафному Давіда Сільву, який ефектним ударом в падінні забив переможний м'яч.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

15-ий тур

«Манчестер Сіті» - «Вест Гем» - 2:1

Голи: Отмаенді(57), Сільва(83) – Огбонна(44)

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Уокер, Отаменді, Мангаля, Данило - де Брюйне, Делфі, Сільва - Стерлінг, Агуеро, Сані.

«Вест Гем»: Адріан - Райс, Огбонна, Крессуелл - Сабалета, Куяте, Фернандеш, Обіанг, Масуаку, Лансіні - Антоніо.

Турнірна таблиця

Джерело: sportarena.com