Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» не зумів обіграти «Кристал Пелас», а «Арсенал» – «Вест Бромвич»
- Сьогодні, 08:28
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Розсилка
Команда Олександра Зінченка вдруге у сезоні втратила очки
«Манчестер Сіті» вдруге у сезоні втратив очки у чемпіонаті Англії.
Сталося це у матчі 21-го туру проти «Кристал Пелас».
Команда Олександра Зінченка, який просидів увесь матч на лаві запасних, так і не вдалося пробити воротаря суперників.
У ще одному матчі, який відбувся 31 грудня, «Арсенал» був близький до того, щоб вивезти три очки з матчу з «Вест Бромвичем».
Але пропущений м’яч на 89-й хвилині зафіксував на табло рахунок 1:1.
Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18
Матчі 21-го туру
«Кристал Пелас» – «Манчестер Сіті» – 0:0
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Отаменді, Мангаля, Даніло, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган (Стерлінг, 57), Бернарду Сілва (Туре, 81), Габріел Жезус (Агуеро, 23), Сане
«Вест Бромвич» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Макклейн (83, а/гол), 1:1 – Родрігес (89, пен)
«Арсенал»: Чех, Чемберс, Мустафі, Косьєльни (Мертесакер, 72), Бельєрін, Вілшер, Джака, Колашинац (Мейтленд-Найлз, 37), Івобі (Велбек, 74), Санчес, Ляказетт