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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» не зумів обіграти «Кристал Пелас», а «Арсенал» – «Вест Бромвич»

    Команда Олександра Зінченка вдруге у сезоні втратила очки
    «Манчестер Сіті» вдруге у сезоні втратив очки у чемпіонаті Англії. Сталося це у матчі 21-го туру проти «Кристал Пелас». Команда Олександра Зінченка, який просидів увесь матч на лаві запасних, так і не вдалося пробити воротаря суперників. У ще одному матчі, який відбувся 31 грудня, «Арсенал» був близький до
    • Сьогодні, 08:28
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    Фото. ФК &laquo;Манчестер Сіті&raquo;
    Фото. ФК «Манчестер Сіті»

    Команда Олександра Зінченка вдруге у сезоні втратила очки

    «Манчестер Сіті» вдруге у сезоні втратив очки у чемпіонаті Англії.

    Сталося це у матчі 21-го туру проти «Кристал Пелас».

    Команда Олександра Зінченка, який просидів увесь матч на лаві запасних, так і не вдалося пробити воротаря суперників.

    У ще одному матчі, який відбувся 31 грудня, «Арсенал» був близький до того, щоб вивезти три очки з матчу з «Вест Бромвичем».

    Але пропущений м’яч на 89-й хвилині зафіксував на табло рахунок 1:1.

    Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 21-го туру

    «Кристал Пелас» – «Манчестер Сіті» – 0:0

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Отаменді, Мангаля, Даніло, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган (Стерлінг, 57), Бернарду Сілва (Туре, 81), Габріел Жезус (Агуеро, 23), Сане

    «Вест Бромвич» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Макклейн (83, а/гол), 1:1 – Родрігес (89, пен)

    «Арсенал»: Чех, Чемберс, Мустафі, Косьєльни (Мертесакер, 72), Бельєрін, Вілшер, Джака, Колашинац (Мейтленд-Найлз, 37), Івобі (Велбек, 74), Санчес, Ляказетт

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