Команда Олександра Зінченка вдруге у сезоні втратила очки

«Манчестер Сіті» вдруге у сезоні втратив очки у чемпіонаті Англії. Сталося це у матчі 21-го туру проти «Кристал Пелас». Команда Олександра Зінченка, який просидів увесь матч на лаві запасних, так і не вдалося пробити воротаря суперників. У ще одному матчі, який відбувся 31 грудня, «Арсенал» був близький до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото. ФК «Манчестер Сіті»

Команда Олександра Зінченка вдруге у сезоні втратила очки

«Манчестер Сіті» вдруге у сезоні втратив очки у чемпіонаті Англії.

Сталося це у матчі 21-го туру проти «Кристал Пелас».

Команда Олександра Зінченка, який просидів увесь матч на лаві запасних, так і не вдалося пробити воротаря суперників.

У ще одному матчі, який відбувся 31 грудня, «Арсенал» був близький до того, щоб вивезти три очки з матчу з «Вест Бромвичем».

Але пропущений м’яч на 89-й хвилині зафіксував на табло рахунок 1:1.

Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18

Матчі 21-го туру

«Кристал Пелас» – «Манчестер Сіті» – 0:0

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Отаменді, Мангаля, Даніло, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган (Стерлінг, 57), Бернарду Сілва (Туре, 81), Габріел Жезус (Агуеро, 23), Сане

«Вест Бромвич» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Макклейн (83, а/гол), 1:1 – Родрігес (89, пен)

«Арсенал»: Чех, Чемберс, Мустафі, Косьєльни (Мертесакер, 72), Бельєрін, Вілшер, Джака, Колашинац (Мейтленд-Найлз, 37), Івобі (Велбек, 74), Санчес, Ляказетт