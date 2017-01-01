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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» оновлює рекорд, але без Зінченка

    Олександр не потрапив у заявку свого клубу на черговий матч чемпіонату Англії
    «Манчестер Сіті» переміг у матчі 20-го туру чемпіонату Англії. Ця перемога стала для команди Пепа Гвардіоли 18-ою поспіль. «Сіті» продовжує лідирувати в палійській прем’єр-лізі. Відрив від «Манчетсер Юнайтед», який іде другим, тепер становить 15 очок. Чемпіонат Англії з футболу Матч 20-го туру
    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка
    ФК &laquo;Манчестер Сіті&raquo;
    ФК «Манчестер Сіті»

    Олександр не потрапив у заявку свого клубу на черговий матч чемпіонату Англії

    «Манчестер Сіті» переміг у матчі 20-го туру чемпіонату Англії.

    Ця перемога стала для команди Пепа Гвардіоли 18-ою поспіль.

    «Сіті» продовжує лідирувати в палійській прем’єр-лізі. Відрив від «Манчетсер Юнайтед», який іде другим, тепер становить 15 очок.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 20-го туру

    «Ньюкасл» – «Манчестер Сіті» – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Стерлінг (31)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Компані (Габріел Жезус, 11), Отаменді, Даніло, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Бернарду Сілва (Сане, 83), Агуеро (Мангаля, 77), Стерлінг

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