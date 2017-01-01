Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» оновлює рекорд, але без Зінченка
- Сьогодні, 08:21
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ФК «Манчестер Сіті»
Олександр не потрапив у заявку свого клубу на черговий матч чемпіонату Англії
«Манчестер Сіті» переміг у матчі 20-го туру чемпіонату Англії.
Ця перемога стала для команди Пепа Гвардіоли 18-ою поспіль.
«Сіті» продовжує лідирувати в палійській прем’єр-лізі. Відрив від «Манчетсер Юнайтед», який іде другим, тепер становить 15 очок.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 20-го туру
«Ньюкасл» – «Манчестер Сіті» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Стерлінг (31)
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Компані (Габріел Жезус, 11), Отаменді, Даніло, де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Бернарду Сілва (Сане, 83), Агуеро (Мангаля, 77), Стерлінг