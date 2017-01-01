Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» оновлює рекорд, але без Зінченка

Олександр не потрапив у заявку свого клубу на черговий матч чемпіонату Англії

«Манчестер Сіті» переміг у матчі 20-го туру чемпіонату Англії. Ця перемога стала для команди Пепа Гвардіоли 18-ою поспіль. «Сіті» продовжує лідирувати в палійській прем’єр-лізі. Відрив від «Манчетсер Юнайтед», який іде другим, тепер становить 15 очок. Чемпіонат Англії з футболу Матч 20-го туру