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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» та «Челсі» здобули скромні перемоги. Матчі 14-го туру

    Водночас, «Арсенал» і «Ліверпуль» розгромили своїх суперників
    У 14-му турі англійської прем'єр-ліги «Арсенал» розгромив «Гаддерсфілд», «Челсі» обіграв «Свонсі». «Манчестер Сіті» на 96-й хвилині забив переможний гол «Саутгемптону», а «Ліверпуль» розібрався зі «Сток Сіті». Чемпіонат Англії з футболу Матчі 14-го
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    Святкування «Челсі»

    Водночас, «Арсенал» і «Ліверпуль» розгромили своїх суперників

    У 14-му турі англійської прем'єр-ліги «Арсенал» розгромив «Гаддерсфілд», «Челсі» обіграв «Свонсі».

    «Манчестер Сіті» на 96-й хвилині забив переможний гол «Саутгемптону», а «Ліверпуль» розібрався зі «Сток Сіті».

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матчі 14-го туру

    «Арсенал» – «Гаддерсфілд» – 5:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Ляказетт (3), 2:0 – Жиру (68), 3:0 – Санчес (69), 4:0 – Езіл (72), 5:0 – Жиру (87)

    «Арсенал»: Чех, Косьєльни, Монреаль, Колашинац, Мустафі, Езіл, Джака, Санчес (Велбек, 73), Ремзі (Вілшер, 73), Бельєрін, Ляказетт (Жиру, 46)

    «Челсі» – «Свонсі» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рюдігер (55)

    «Челсі»: Куртуа, Крістенсен, Кегілл, Алонсо, Рюдігер, Вілліан (Дрінквотер, 81), Фабрегас, Педро (Азар, 81), Канте, Дзаппакоста (Мозес, 75), Мората

    «Сток Сіті» – «Ліверпуль» – 0:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Мане (17), 0:2 – Салах (77), 0:3 – Салах (83)

    «Ліверпуль»: Міньоле, Матіп, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан, Фірміно, Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 67), Мане (Гендерсон, 89), Соланке (Салах, 67)

    «Манчестер Сіті» – «Саутгемптон» – 2:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – де Брейне (47), 1:1 – Ромеу (75), 2:1 – Стерлінг (90)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Отаменді, Компані, Вокер, де Брейне, Делф, Гюндоган (Бернарду Сілва, 80), Фернандіньо, Стерлінг, Габріел Жезус (Сільва, 74), Агуеро

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