Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» та «Челсі» здобули скромні перемоги. Матчі 14-го туру
- Сьогодні, 08:20
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Водночас, «Арсенал» і «Ліверпуль» розгромили своїх суперників
У 14-му турі англійської прем'єр-ліги «Арсенал» розгромив «Гаддерсфілд», «Челсі» обіграв «Свонсі».
«Манчестер Сіті» на 96-й хвилині забив переможний гол «Саутгемптону», а «Ліверпуль» розібрався зі «Сток Сіті».
Чемпіонат Англії з футболу
Матчі 14-го туру
«Арсенал» – «Гаддерсфілд» – 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Ляказетт (3), 2:0 – Жиру (68), 3:0 – Санчес (69), 4:0 – Езіл (72), 5:0 – Жиру (87)
«Арсенал»: Чех, Косьєльни, Монреаль, Колашинац, Мустафі, Езіл, Джака, Санчес (Велбек, 73), Ремзі (Вілшер, 73), Бельєрін, Ляказетт (Жиру, 46)
«Челсі» – «Свонсі» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Рюдігер (55)
«Челсі»: Куртуа, Крістенсен, Кегілл, Алонсо, Рюдігер, Вілліан (Дрінквотер, 81), Фабрегас, Педро (Азар, 81), Канте, Дзаппакоста (Мозес, 75), Мората
«Сток Сіті» – «Ліверпуль» – 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Мане (17), 0:2 – Салах (77), 0:3 – Салах (83)
«Ліверпуль»: Міньоле, Матіп, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан, Фірміно, Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 67), Мане (Гендерсон, 89), Соланке (Салах, 67)
«Манчестер Сіті» – «Саутгемптон» – 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – де Брейне (47), 1:1 – Ромеу (75), 2:1 – Стерлінг (90)
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Отаменді, Компані, Вокер, де Брейне, Делф, Гюндоган (Бернарду Сілва, 80), Фернандіньо, Стерлінг, Габріел Жезус (Сільва, 74), Агуеро