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    Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» і «Вест Гем» розійшлися миром у дербі

    У таблиці «Тоттенгем» втратив шанс наблизитися до «Ліверпуля»
    У перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Англії-2017/18 грали «Тоттенгем» і «Вест Гем». Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1. «Вест Гем» відкрив рахунок у середині другого тайму, але «Тоттенгему» вдалося піти від домашньої поразки. У турнірній таблиці «Тоттенгем» втратив шанс
    • Сьогодні, 09:32
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    У таблиці «Тоттенгем» втратив шанс наблизитися до «Ліверпуля»

    У перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Англії-2017/18 грали «Тоттенгем» і «Вест Гем».

    Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.

    «Вест Гем» відкрив рахунок у середині другого тайму, але «Тоттенгему» вдалося піти від домашньої поразки.

    У турнірній таблиці «Тоттенгем» втратив шанс впритул наблизитися до «Ліверпуля», який займає четверте місце.

    «Вест Гем» має тепер 22 очки та перебуває від зони вильоту на відстані двох пунктів.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 21-го туру

    «Тоттенгем» – «Вест Гем» – 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Обіанг (70), 1:1 – Сон Хин Мін (84)

    «Тоттенгем»: Льорис, Санчес, Девіс (Льоренте, 82), Ор’є, Вертонген, Еріксен, Даєр (Ваньяма, 74), Сіссоко (Ламела, 74), Аллі, Сон Хин Мін, Кейн

    «Вест Гем»: Адріан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рід, Обіанг, Райс, Лансіні (Керролл, 85), Куяте, Нобл, Ернандес (Айю, 65)

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