Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» і «Вест Гем» розійшлися миром у дербі

У таблиці «Тоттенгем» втратив шанс наблизитися до «Ліверпуля»

У перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Англії-2017/18 грали «Тоттенгем» і «Вест Гем». Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1. «Вест Гем» відкрив рахунок у середині другого тайму, але «Тоттенгему» вдалося піти від домашньої поразки. У турнірній таблиці «Тоттенгем» втратив шанс