Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» і «Вест Гем» розійшлися миром у дербі
- Сьогодні, 09:32
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Розсилка
У таблиці «Тоттенгем» втратив шанс наблизитися до «Ліверпуля»
У перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Англії-2017/18 грали «Тоттенгем» і «Вест Гем».
Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.
«Вест Гем» відкрив рахунок у середині другого тайму, але «Тоттенгему» вдалося піти від домашньої поразки.
У турнірній таблиці «Тоттенгем» втратив шанс впритул наблизитися до «Ліверпуля», який займає четверте місце.
«Вест Гем» має тепер 22 очки та перебуває від зони вильоту на відстані двох пунктів.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 21-го туру
«Тоттенгем» – «Вест Гем» – 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Обіанг (70), 1:1 – Сон Хин Мін (84)
«Тоттенгем»: Льорис, Санчес, Девіс (Льоренте, 82), Ор’є, Вертонген, Еріксен, Даєр (Ваньяма, 74), Сіссоко (Ламела, 74), Аллі, Сон Хин Мін, Кейн
«Вест Гем»: Адріан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рід, Обіанг, Райс, Лансіні (Керролл, 85), Куяте, Нобл, Ернандес (Айю, 65)