Чемпіонат Бельгії. «Гент» Яремчука розгромно програв, «Генк» Маліновського виграв



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Роман Яремчук у боротьбі за м'яч. Фото ФК «Гент»

Крім того, «Андерлехт» Макаренко здобув три очки

У 8-му турі чемпіонату Бельгії «Гент» українця Романа Яремчука на власному полі грав із лідером – «Брюгге».

Нападник збірної України вийшов у стартовому складі та провів на полі 68 хвилин, а сама гра закінчилася болючою поразкою господарів із рахунком 0:4, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Співвітчизник та одноклубник Яремчука, захисник Ігор Пластун, відіграв повну зустріч.

Після восьми турів із 13-ма очками «Гент» посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

У цьому сезоні Яремчук провів у складі «Гента» 12 поєдинків і забив у них три м’ячі.

Водночас, футболісти збірної України Євген Макаренко та Руслан Маліновський вийшли у стартовому складі своїх клубів, «Андерлехту» та «Генка».

«Андерлехт» удома приймав «Стандард» та здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. Макаренко відіграв увесь матч. Маючи в активі 16 очок, брюссельці посідають третю сходинку.

У цьому сезоні Макаренко провів у складі «Андерлехту» дев’ять матчів, в яких віддав одну результативну передачу.

«Генк» Маліновського на виїзді зустрічався із «Серкль Брюгге» й святкував успіх – 5:2. Півзахисник був замінений у перерві. Набравши 20 очок, команда українця йде на другому місці.

У цьому сезоні Руслан зіграв за «Генк» 13 матчів, забив сім м'ячів та віддав п'ять результативних пасів.