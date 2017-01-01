Чемпіонат Франції. «ПСЖ» та «Монако» здобули домашні перемоги. Матчі 19-го туру
- 21 Грудня, 08:50
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Також звитяги записали у свій актив і «Марсель» з «Ліоном»
«ПСЖ» та «Монако» здобули синхронні перемоги у 19-му турі чемпіонату Франції з футболу.
Парижани вдома перемогли «Кан», а монегаски – «Ренн».
Окрім того, перемоги здобули і «Марсель» з «Ліоном».
Таким чином, «Ліон» не відпустив «Монако», як і «Марсель» цей дует.
Чемпіонат Франції з футболу
Матчі 19-го туру
«Марсель» – «Труа» - 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Пеле (14), 1:1 – Пайєт (31), 2:1 – Луїс Густаво (66), 3:1 – Жермен (84)
«Монако» – «Ренн» – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Фалькао (20), 1:1 – Хазрі (59, пен), 2:1 – Кейта (81)
«Монако»: Субашич, Глік, Конголо (Геззаль, 78), Сідібе, Жемерсон, Моутінью, Фабіньо, Лемар, Лопеш (Каррільо, 62), Кейта (Туре, 84), Фалькао
«ПСЖ» – «Кан» – 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Кавані (21), 2:0 – Мбаппе (57), 3:0 – Берчіче (81), 3:1 – Сантіні, (90, пен)
«ПСЖ»: Трапп, Маркіньос (Нсокі, 65), Берчіче, Меньє (Нкунку, 82), Тіаго Сілва, Пасторе, Мотта (Дракслер, 71), Ло Чельсо, Неймар, Мбаппе, Кавані
«Тулуза» – «Ліон» – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Фекір (24, пен), 0:2 – Рафаел (90), 1:2 – Градель (90+, пен)