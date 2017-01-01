Чемпіонат Франції. «ПСЖ» та «Монако» здобули домашні перемоги. Матчі 19-го туру

Також звитяги записали у свій актив і «Марсель» з «Ліоном»

«ПСЖ» та «Монако» здобули синхронні перемоги у 19-му турі чемпіонату Франції з футболу. Парижани вдома перемогли «Кан», а монегаски – «Ренн». Окрім того, перемоги здобули і «Марсель» з «Ліоном». Таким чином, «Ліон» не відпустив «Монако», як і