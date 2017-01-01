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    Чемпіонат Франції. «ПСЖ» та «Монако» здобули домашні перемоги. Матчі 19-го туру

    Також звитяги записали у свій актив і «Марсель» з «Ліоном»
    «ПСЖ» та «Монако» здобули синхронні перемоги у 19-му турі чемпіонату Франції з футболу. Парижани вдома перемогли «Кан», а монегаски – «Ренн». Окрім того, перемоги здобули і «Марсель» з «Ліоном». Таким чином, «Ліон» не відпустив «Монако», як і
    • 21 Грудня, 08:50
    • Розсилка
    Кавані на Мбаппе. ФК &laquo;ПСЖ&raquo;
    Кавані на Мбаппе. ФК «ПСЖ»

    Також звитяги записали у свій актив і «Марсель» з «Ліоном»

    «ПСЖ» та «Монако» здобули синхронні перемоги у 19-му турі чемпіонату Франції з футболу.

    Парижани вдома перемогли «Кан», а монегаски – «Ренн».

    Окрім того, перемоги здобули і «Марсель» з «Ліоном».

    Таким чином, «Ліон» не відпустив «Монако», як і «Марсель» цей дует.

    Чемпіонат Франції з футболу

    Матчі 19-го туру

    «Марсель» – «Труа» - 3:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Пеле (14), 1:1 – Пайєт (31), 2:1 – Луїс Густаво (66), 3:1 – Жермен (84)

    «Монако» – «Ренн» – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Фалькао (20), 1:1 – Хазрі (59, пен), 2:1 – Кейта (81)

    «Монако»: Субашич, Глік, Конголо (Геззаль, 78), Сідібе, Жемерсон, Моутінью, Фабіньо, Лемар, Лопеш (Каррільо, 62), Кейта (Туре, 84), Фалькао

    «ПСЖ» – «Кан» – 3:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Кавані (21), 2:0 – Мбаппе (57), 3:0 – Берчіче (81), 3:1 – Сантіні, (90, пен)

    «ПСЖ»: Трапп, Маркіньос (Нсокі, 65), Берчіче, Меньє (Нкунку, 82), Тіаго Сілва, Пасторе, Мотта (Дракслер, 71), Ло Чельсо, Неймар, Мбаппе, Кавані

    «Тулуза» – «Ліон» – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Фекір (24, пен), 0:2 – Рафаел (90), 1:2 – Градель (90+, пен)

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