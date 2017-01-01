Чемпіонат Франції. «ПСЖ» вперше в сезоні зазнав поразки

«ПСЖ» зазнав першої поразки в цьому чемпіонаті, але все одно залишився на вершині турнірної таблиці

«ПСЖ» в гостях дуже несподівано поступився новачку еліти «Страсбуру» (1:2) в 16-му турі французької Ліги 1. «ПСЖ» дуже мляво почав матч, і хоча майже постійно володів м'ячем, нічого путнього створити не міг. «Страсбур» же забив буквально в першій атаці - після фірмового штрафного Лінара головою



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«ПСЖ» зазнав першої поразки в цьому чемпіонаті, але все одно залишився на вершині турнірної таблиці

«ПСЖ» в гостях дуже несподівано поступився новачку еліти «Страсбуру» (1:2) в 16-му турі французької Ліги 1.

«ПСЖ» дуже мляво почав матч, і хоча майже постійно володів м'ячем, нічого путнього створити не міг. «Страсбур» же забив буквально в першій атаці - після фірмового штрафного Лінара головою відзначився Да Кошта.

Парижани додали і ціною неймовірних зусиль зрівняли рахунок перед перервою - захисники ельзасців втратили Мбаппе в своїй штрафній, і Кіліану не склало труднощів замкнути простріл від Рабьо.

Здавалося, що після цього фаворит у другому таймі дотисне новачка, але велика кількість обрізок у чужій штрафній, слабка гра Неймара, який невиправдано багато брав на себе, а також дуже дисциплінована гра «Страсбура» в захисті уможливили сенсацію - вирішальним ударом в контратаці відзначився Баокен.

Таким чином, «ПСЖ» зазнав першої поразки в цьому чемпіонаті, але все одно залишився на вершині - відрив від «Монако» і «Ліона» складає 10 очок. «Страсбур» же завдяки сьогоднішній перемозі піднявся ближче до середини таблиці.

Чемпіонат Франції. Ліга 1

16-ий тур

«Страсбур» - «ПСЖ» - 2:1

Голи: Да Кошта(13), Баокен(65) – Мбаппе(42)

«Страсбур»: Камара (Укіджа 72), Да Кошта (Грімм 87), Мартен, Лала, Коне, Сека, Тер'є, Баокен (Сааді 83), Кадер Мангане, Льєнара, Аолу

«Парі Сен-Жермен»: Ареола, Алвес, Маркіньос, Кімпембе, Берчіче, Пасторе (Ло Чельсо 81), Рабіо, Дракслер (Верратті 81), Ді Марія (Кавані 75), Неймар, Мбаппе.

Турнірна таблиця станом на 2 грудня/ myscore.ua

Джерело: sportarena.com