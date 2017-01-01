Чемпіонат Франції. «ПСЖ» здобуває домашню перемогу, а «Монако» програв

Тим часом «Марсель» вийшов на друге місце у таблиці

«ПСЖ» здобув 13-ту перемогу у сезоні у чемпіонаті Франції. Цього разу Неймар, Кавані та компанія переграли «Труа». Водночас, «Монако» поступилося «Нанту», тому на друге місце вийшов «Марсель». Чемпіонат Франції з футболу Матчі 15-го туру «Метц» – «Марсель»