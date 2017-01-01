Чемпіонат Франції. «ПСЖ» здобуває домашню перемогу, а «Монако» програв
- Сьогодні, 08:05
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Тим часом «Марсель» вийшов на друге місце у таблиці
«ПСЖ» здобув 13-ту перемогу у сезоні у чемпіонаті Франції. Цього разу Неймар, Кавані та компанія переграли «Труа».
Водночас, «Монако» поступилося «Нанту», тому на друге місце вийшов «Марсель».
Чемпіонат Франції з футболу
Матчі 15-го туру
«Метц» – «Марсель» – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Товен (18), 0:2 – Луїс Густаво (36), 0:3 – Окампос (71)
«Ліон» – «Лілль» – 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Тіаго Мендес (21), 1:1 – Діас (36), 1:2 – Понсе (40)
«Нант» – «Монако» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лукас Ліма (90)
«Монако»: Субашич, Сідібе, Глік, Жемерсон, Жорже, Фабіньо, Ндорам, Геззаль (Діакабі, 77), Моутінью (Каррільо, 85), Лопеш (Кейта, 64), Фалькао
«ПСЖ» – «Труа» – 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Неймар (73), 2:0 – Кавані (90)
«ПСЖ»: Трапп, Меньє, Тіаго Сілва, Кімпембе, Кюрзава, Верратті, Ло Чельсо (Рабьо, 70), Пасторе (Нкунку, 88), Ді Марія (Мбаппе, 70), Кавані, Неймар