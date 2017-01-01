Чемпіонат Іспанії. «Барселона» впевнено перемогла «Реал» у Ель Класіко

Ключовими в матчі виявилися перші десять хвилин другого тайму

«Барселона» добилася великої виїзної перемоги над «Реалом» (3:0) в Ель Класіко в рамках 17-го туру іспанської Прімери. У першому таймі господарі володіли перевагою, а каталонці незвично діяли без м'яча, але моментів біля обох воріт було не так багато. Ключовими в матчі виявилися перші десять хвилин другого тайму, коли



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Ключовими в матчі виявилися перші десять хвилин другого тайму

«Барселона» добилася великої виїзної перемоги над «Реалом» (3:0) в Ель Класіко в рамках 17-го туру іспанської Прімери.

У першому таймі господарі володіли перевагою, а каталонці незвично діяли без м'яча, але моментів біля обох воріт було не так багато.

Ключовими в матчі виявилися перші десять хвилин другого тайму, коли мадридці стали необгрунтовано часто втрачати м'яч і в підсумку пропустили зразкову контратаку.

Іван Ракітіч протягнув м'яч по центру і знайшов на фланзі Серхіо Бускетса, який відмінним прострілом знайшов у штрафному Луїса Суареса - 1:0.

Незабаром після низки помилок «Реал» привіз на свої ворота атаку, в ході якої «Барселона» забила, але хвилиною раніше суддя дав свисток, помітивши гру рукою у виконанні Дані Карвахаля.

У підсумку захисник отримав червону картку за фол останньої надії, а Ліонель Мессі все одно реалізував пенальті і зміцнив перевагу своєї команди.

Вже на останніх секундах вийшов на заміну Алейш Відаль після передачі Мессі з лінії воротарського пробив Кейлор Наваса, зробивши рахунок розгромним.

За час, що залишився, «Барселона» впевнено довела справу до перемоги і збільшила відрив від «Атлетіко» на 9 очок, а від «Реала» - на цілих 14.

Чемпіонат Іспанії. Прімера

17-ий тур

«Реал» - «Барселона» - 0:3

Голи: Суарес(54), Мессі(64п.), Відаль(90)

Джерело: sportarena.com