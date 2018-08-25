Чемпіонат Іспанії. Другий тур. Домашня перемога «Хетафе» та феєричний «камбек» «Леганеса»



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Двома захоплюючими поєдинками стартував другий тур іспанської «Прімери»

«Леганес» вдома врятувався на останніх хвилинах від поразки у поєдинку з «Реал Сосьєдадом».



Після першого тайму рахунок був 2: 0 на користь гостей. Голами відзначилися Давид Сурутуса і Асьер Ільяраменді, проте після перерви Набіль Ель-Жар оформив дубль і приніс своїй команді перший заліковий бал.

Що ж стосується колективу з Сан-Себастьяну, то маючи у своєму активі перемогу та нічию, «Реал Сосьєдад» на якийсь час розташувався на першій сходинці турнірної таблиці.





Чемпіонат Іспанії. 2-й тур



Леганес - Реал Сосьєдад 2: 2

Голи: Ель-Жар, 54, 90. - Сурутуса, 11. Асьєр Ільярраменді, 17.



Леганес: Куельяр - Хуанфран, Муньос (Ен-Несірі, 84), Сіовас, Сільва - Ель-Жар, Перес, Гумбай - Охеда (Ролан, 66), Ерас (Сантос, 46), Каррільо.



Реал Сосьєдад: Рульі - Сальдуа, Льоренте (Елустондо, 28), Морено, Тео - Ойарсабаль (Пардо, 73), Субельдія, Асьєр Ільярраменді, Сурутуса (Меріно, 58), Хуанма - Вілліан Жозе.



Попередження: Сальдуа, Хуанма, Сільва.

В іншому матчі «Хетафе» на рідному стадіоні на зустрів гідного опору з боку «Ейбару», який поступився вже вдруге на старті сезону і посідає останню сходинку серед команд вищого іспанського дивізіону. «Хетафе» ж з 50-відсотковим показником наразі займає восьмий рядок серед команд «Прімери».

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Чемпіонат Іспанії. 2-й тур

Хетафе - Ейбар 2: 0

Голи: Анхель, 18, Моліна, 90



Хетафе: Соріано - Суарес, Дакон, Гонсалес, Антунеш - Алехо (Дідьє, 71), Арамбаррі, Максимович, Портільо - Анхель (Кабрера, 87), Мата (Моліна, 80)



Ейбар: Дмитрович - Пенья, Олівейра, Арбіль, Коте - Хордан (Бебе, 84), Ескаланте, Діоп, Мілла (Ервіас, 67) - Кіке (Шарлес, 75), Енріч



Попередження: Дакон, Алехо