Чемпіонат Іспанії. «Реал» розгромно переміг, «Валенсія» поступилася



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А от «Севілья» зіграла внічию

«Реал» очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Сталося це після розгромної перемоги мадридців над «Жироною».

«Реал» і «Барселона» мають по шість очок, але «вершкові» при цьому займають перше місце через кращу різницю забитих і пропущених м’ячів.

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матчі 2-го туру

«Еспаньйол» – «Валенсія» – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Гранеро (62), 2:0 – Іглесіас (68)

«Валенсія»: Нето, Габріел, Гайя, Піччіні, Діакабі, Васс (Черишев, 64), Кондогбіа, Парехо, Солер, Родріго (Батшуаї, 74), Санті Міна (Гамейро, 67).

«Севілья» – «Вільярреал» – 0:0

«Севілья»: Вацлік, К'єр, Гомес, Ескудеро (Бен-Єддер, 83), Меркадо, Банега (Гоналон, 63), Навас, Сарабія, Меса, Васкес (Алейш Відаль, 63), Андре Сілва.

«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 – Гарсія (16), 1:1 – Рамос (39, пен), 1:2 – Бензема (52, пен), 1:3 – Бейл (59), 1:4 – Бензема (80)

«Реал»: Навас, Марсело (Варан, 60), Начо, Рамос, Карвахаль, Каземіро, Іско (Модрич, 77), Асенсіо, Кроос, Бейл (Васкес, 87), Бензема.