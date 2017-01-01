Чемпіонат Іспанії. «Реал» та «Атлетико» вперше за 19 років зіграли 0:0

Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4 квітня 1998-го року

Напередодні «Реал» та «Атлетико» не виявили переможця в поєдинку 14-го туру іспанської Прімери на Сан-Мамесі. Матч «Реала» і «Атлетика» (0: 0) став першим протистоянням команд з 1998 року, в якому не було забито жодного м'яча. Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4 квітня 1998-го року

Напередодні «Реал» та «Атлетико» не виявили переможця в поєдинку 14-го туру іспанської Прімери на Сан-Мамесі.

Матч «Реала» і «Атлетика» (0: 0) став першим протистоянням команд з 1998 року, в якому не було забито жодного м'яча.

Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4 квітня 1998-го року в Сантьяго Бернабеу в рамках чемпіонату Іспанії.

Цікаво, що в тому сезоні обидва матчі завершилися внічию, а в підсумковій таблиці «Реал» зайняв лише 4-е місце, тоді як «Атлетико» став віце-чемпіоном.

З тих пір в 42 офіційних матчах між мадридцями і басками хоча б одна з команд незмінно забивала голи.

Після 14-ти турів «Реал» з 28 очками займає 4-у сходинку в турнірній таблиці, в активі «Атлетика» лише 14 очок і 15-е місце.

Джерело: sportarena.com