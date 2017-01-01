Чемпіонат Іспанії. «Реал» та «Атлетико» вперше за 19 років зіграли 0:0
- Сьогодні, 09:01
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Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4 квітня 1998-го року
Напередодні «Реал» та «Атлетико» не виявили переможця в поєдинку 14-го туру іспанської Прімери на Сан-Мамесі.
Матч «Реала» і «Атлетика» (0: 0) став першим протистоянням команд з 1998 року, в якому не було забито жодного м'яча.
Останній раз зустріч суперників завершувалася з таким же рахунком 4 квітня 1998-го року в Сантьяго Бернабеу в рамках чемпіонату Іспанії.
Цікаво, що в тому сезоні обидва матчі завершилися внічию, а в підсумковій таблиці «Реал» зайняв лише 4-е місце, тоді як «Атлетико» став віце-чемпіоном.
З тих пір в 42 офіційних матчах між мадридцями і басками хоча б одна з команд незмінно забивала голи.
Після 14-ти турів «Реал» з 28 очками займає 4-у сходинку в турнірній таблиці, в активі «Атлетика» лише 14 очок і 15-е місце.
Джерело: sportarena.com