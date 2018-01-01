Чемпіонат Іспанії. «Сельта» відібрала очки у «Реала», «Барселона» виграла. Інші матчі 18-го туру
- Сьогодні, 08:44
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«Вершкові» ввосьме у сезоні не змогли виграти у внутрішній першості
«Реал» вкотре втратив очки у нинішньому чемпіонаті Іспанії. Цього разу «вершкові» не змогли обіграти на виїзді «Сельту».
Водночас, «Барселона» вдома розгромила «Леванте».
Також свої перемоги здобути «Атлетико» та «Валенсія».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матчі 18-го туру
«Барселона» – «Леванте» – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Мессі (12), 2:0 – Суарес (38), 3:0 – Пауліньо (90)
«Барселона»: тер Штеген, Серджі Роберто (Хосе Арнаїс, 85), Маскерано, Вермален, Альба, Дембеле (Нелсон Семеду, 67), Пауліньо, Ракитич, Іньєста (Андре Гомеш, 76), Мессі, Суарес
«Сельта» – «Реал» Мадрид – 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 – Васс (33), 1:1 – Бейл (36), 1:2 – Бейл (38), 2:2 – Максі Гомес (82)
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Хакімі, Начо, Іско (Ковачич, 77), Каземіро, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Бейл (Асенсіо, 84), Роналду
«Атлетико» – «Хетафе» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Корреа (18), 2:0 – Дієго Коста (68)
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годін, Люка Ернандес, Корреа (Хіменес, 84), Коке (Торрес, 88), Габі, Феррейра Карраско (Парті, 60), Дієго Коста, Грізманн
Вилучення: Дієго Коста (68).
«Валенсія» – «Жирона» – 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Порту (8), 1:1 – Рамальо (27, а/гол), 2:1 – Парехо (48, пен)
«Валенсія»: Нето, Начо Відаль (Рубен Везу, 67), Гарай, Габріел, Гайя, Перейра (Максимович, 82), Парехо, Кондогбія, Гонсалу Гедеш, Родріго, Санті Міна (В’єтто, 74)