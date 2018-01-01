Чемпіонат Іспанії. «Сельта» відібрала очки у «Реала», «Барселона» виграла. Інші матчі 18-го туру

«Вершкові» ввосьме у сезоні не змогли виграти у внутрішній першості

«Реал» вкотре втратив очки у нинішньому чемпіонаті Іспанії. Цього разу «вершкові» не змогли обіграти на виїзді «Сельту». Водночас, «Барселона» вдома розгромила «Леванте». Також свої перемоги здобути «Атлетико» та «Валенсія». Чемпіонат Іспанії з футболу Матчі