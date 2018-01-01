Чемпіонат Іспанії. «Севілья» перемогла «Жирону». Інші матчі
- Сьогодні, 09:10
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Севілья була сильніше за Жирону. Фото: laliga.es
11 лютого відбулися матчі 23 туру іспанської Прімери
У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу.
Нагадаємо, «Барселона» зіграла в суху нічию з «Хетафе».
В інших матчах дня «Севілья» переграла «Жирону», «Валенсія» перемогла «Леванте», «Сельта» зіграла внічию з «Еспаньолом».
Чемпіонат Іспанії з футболу
23-й тур
«Севілья» - «Жирона» 1:0 (0:0)
Гол: Сарабія (46)
«Сельта» - «Еспаньол» 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Баптістао (10), 1:1 - Максі Гомес (32), 2:1 - Максі Гомес (82), 2:2 - Морено (87)
«Валенсія» - «Леванте» 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Санті Міна (17), 1:1 - Постіго (18), 2:1 - В'єтто (65), 3:1 - Парехо (89, пен)