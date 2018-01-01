  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Іспанії. «Севілья» перемогла «Жирону». Інші матчі

    11 лютого відбулися матчі 23 туру іспанської Прімери
    У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Нагадаємо, «Барселона» зіграла в суху нічию з «Хетафе». В інших матчах дня «Севілья» переграла «Жирону», «Валенсія» перемогла «Леванте», «Сельта» зіграла внічию з
    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка
    Севілья була сильніше за Жирону. Фото:&nbsp;laliga.es
    Севілья була сильніше за Жирону. Фото: laliga.es

    11 лютого відбулися матчі 23 туру іспанської Прімери

    У неділю, 11 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу.

    Нагадаємо, «Барселона» зіграла в суху нічию з «Хетафе».

    В інших матчах дня «Севілья» переграла «Жирону», «Валенсія» перемогла «Леванте», «Сельта» зіграла внічию з «Еспаньолом».

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    23-й тур

    «Севілья» - «Жирона» 1:0 (0:0)

    Гол: Сарабія (46)

    «Сельта» - «Еспаньол» 2:2 (1:1)

    Голи: 0:1 - Баптістао (10), 1:1 - Максі Гомес (32), 2:1 - Максі Гомес (82), 2:2 - Морено (87)

    «Валенсія» - «Леванте» 3:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Санті Міна (17), 1:1 - Постіго (18), 2:1 - В'єтто (65), 3:1 - Парехо (89, пен)

    .png_69

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ