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    Чемпіонат Іспанії. «Севілья» програла і втратила можливість випередити «Реал». Матчі 17-го туру

    «Реал Сосьєдад» не дозволив андалусійцям піднятися на четверту сходинку
    «Севілья» зазнала поразки у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2017/18. Андалусійці на виїзді поступилися «Реалу Сосьєдад» з рахунком 1:3. Таким чином, «Севілья» втратила шанс вийти на четверте місце та випередити мадридський «Реал». Щоправда, «вершкові» ще мають два
    • 21 Грудня, 09:20
    • Розсилка
    ФК &laquo;Севілья&raquo;
    ФК «Севілья»

    «Реал Сосьєдад» не дозволив андалусійцям піднятися на четверту сходинку

    «Севілья» зазнала поразки у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2017/18.

    Андалусійці на виїзді поступилися «Реалу Сосьєдад» з рахунком 1:3.

    Таким чином, «Севілья» втратила шанс вийти на четверте місце та випередити мадридський «Реал».

    Щоправда, «вершкові» ще мають два матчі у запасі через участь у клубному чемпіонаті світу.

    «Севілья» на 13 очок поступається лідеру чемпіонату Іспанії – «Барселоні».

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матчі 17-го туру

    «Леванте» – «Леганес» – 0:0

    «Хетафе» – «Лас-Пальмас» – 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Кала (6), 2:0 – Дьєдіу (15)

    «Реал Сосьєдад» – «Севілья» – 3:1 (1:1)

    Голи: 1:0 – Мартінес (17), 1:1 – Бен-Єддер (44), 2:1 – Субельдія (76), 3:1 – Вела (90)

    «Севілья»: Сорія, К’єр, Ескудеро, Коршья (Ноліто, 81), Пісарро, Банега, Гайс, Сарабія, Гансо (Васкес, 64), Крон-Делі (Муріель, 81), Бен-Єддер

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