Чемпіонат Іспанії. «Севілья» програла і втратила можливість випередити «Реал». Матчі 17-го туру

«Реал Сосьєдад» не дозволив андалусійцям піднятися на четверту сходинку

«Севілья» зазнала поразки у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2017/18. Андалусійці на виїзді поступилися «Реалу Сосьєдад» з рахунком 1:3. Таким чином, «Севілья» втратила шанс вийти на четверте місце та випередити мадридський «Реал». Щоправда, «вершкові» ще мають два