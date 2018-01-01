  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Італії. «Аталанта» сенсаційно перемогла «Рому»

    «Аталанта» зуміла першою відкрити рахунок у матчі
    В матчі 20-го туру «Аталанта» на виїзді несподівано переграла «Рому». «Рома» на старті поєдинку почала атакувати ворота «Аталанти», але бергамаскі досить швидко перехопили ініціативу. Після непоганого моменту Ель-Шаараві, «Аталанта» зуміла відкрити рахунок в матчі. Корнеліус пробіг у
    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка
    &laquo;Рома&raquo; &ndash; &laquo;Аталанта&raquo;. Фото:&nbsp;SetTips.com
    «Рома» – «Аталанта». Фото: SetTips.com

    «Аталанта» зуміла першою відкрити рахунок у матчі

    В матчі 20-го туру «Аталанта» на виїзді несподівано переграла «Рому».

    «Рома» на старті поєдинку почала атакувати ворота «Аталанти», але бергамаскі досить швидко перехопили ініціативу. Після непоганого моменту Ель-Шаараві, «Аталанта» зуміла відкрити рахунок в матчі. Корнеліус пробіг у штрафний майданчик, на замаху прибрав захисника і пробив у дальній кут від стійки.

    А за 5 хвилин Гомес прорвався лівим флангом, відпасував назад, а Де Рон пробив у дальній кут. Фройлер міг довести рахунок до розгромного, але його удар влучив у стійку. Де Рон на 45 хвилині підвів свою команду, залишивши «Аталанту» в меншості.

    Одразу по перерві «Рома» намагалась реалізувати свою чисельну перевагу і на 56 хвилині їм вдалось скоротити різницю в рахунку. Римляни продовжували атакувати в спробах зрівняти рахунок.

    Небезпечні моменти мали Флоренці і Ель-Шаараві, однак Алессандро не влучив у ворота, а удар Стефана від захисника вилетів на кутовий. «Аталанта» навіть в меншості грамотно діяла в захисті і зуміла вистояти перемогу.

    Завядки цій перемозі «Аталанта» набрала 30 очок і піднялась на 7 місце, «Рома» з 39 пунктами залишилась на 5 позиції.

    Чемпіонат Італії. Серія А

    20-ий тур

    «Рома» – «Аталанта» – 1:2

    Голи: Джеко(56) – Корнеліус(14), Де Рон(19)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ