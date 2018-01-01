Чемпіонат Італії. «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили. Інші матчі
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21 січня відбулися матчі 21-го туру італійської Серії А
У неділю, 21 січня, відбулися матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу.
У центральному матчі туру «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили.
Як відомо, «Аталанта» програла «Наполі».
В інших матчах дня «Лаціо» розгромив «К'єво», «Верона» програла «Кротоне», «Фіорентина» програла «Сампдорії», «Болонья» була сильніше за «Беневенто», «Удінезе» та СПАЛ зіграли внічию, «Сассуоло» та «Торіно» переможця також не виявили, а «Кальярі» програло «Мілану».
Чемпіонат Італії з футболу
21-й тур
«Лаціо» - «К'єво» 5:1 (2:1)
«Верона» - «Кротоне» 0:3 (0:1)
«Сампдорія» - «Фіорентина» 3:1 (1:0)
«Болонья» - «Беневенто» 3:0 (1:0)
«Удінезе» - СПАЛ 1:1 (1:0)
«Сассуоло - «Торіно» 1:1 (0:1)
«Кальярі» - «Мілан» 1:2 (1:2)
«Інтер» - «Рома» 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Ель-Шаараві (31), 1:1 - Весіно (86)
«Інтер»: Ханданович, Жоау Канселу, Шкріньяр, Міранда, Сантон (Далберт, 77), Весіно, Гальярдіні (Брозович, 46), Кандрева (Едер, 70), Валеро, Перішич, Ікарді
«Рома»: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Пеллегріні, Стротман, Наїнгголан, Ель-Шаараві (Жезус, 74), Джеко (Шик, 84), Жерсон (Бруно Перес, 70)
Попередження: Перішич (58), Жоау Канселу (68)