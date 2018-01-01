Чемпіонат Італії. «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили. Інші матчі

21 січня відбулися матчі 21-го туру італійської Серії А

У неділю, 21 січня, відбулися матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу. У центральному матчі туру «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили. Як відомо, «Аталанта» програла «Наполі». В інших матчах дня «Лаціо» розгромив «К'єво», «Верона» програла