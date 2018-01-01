  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Італії. «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили. Інші матчі

    21 січня відбулися матчі 21-го туру італійської Серії А
    У неділю, 21 січня, відбулися матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу. У центральному матчі туру «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили. Як відомо, «Аталанта» програла «Наполі». В інших матчах дня «Лаціо» розгромив «К'єво», «Верона» програла
    • Сьогодні, 09:54
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;legaseriea.it
    Фото: legaseriea.it

    21 січня відбулися матчі 21-го туру італійської Серії А

    У неділю, 21 січня, відбулися матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу.

    У центральному матчі туру «Інтер» та «Рома» сильнішого не виявили.

    Як відомо, «Аталанта» програла «Наполі».

    В інших матчах дня «Лаціо» розгромив «К'єво», «Верона» програла «Кротоне», «Фіорентина» програла «Сампдорії», «Болонья» була сильніше за «Беневенто», «Удінезе» та СПАЛ зіграли внічию, «Сассуоло» та «Торіно» переможця також не виявили, а «Кальярі» програло «Мілану».

    Чемпіонат Італії з футболу

    21-й тур

    «Лаціо» - «К'єво» 5:1 (2:1)

    «Верона» - «Кротоне» 0:3 (0:1)

    «Сампдорія» - «Фіорентина» 3:1 (1:0)

    «Болонья» - «Беневенто» 3:0 (1:0)

    «Удінезе» - СПАЛ 1:1 (1:0)

    «Сассуоло - «Торіно» 1:1 (0:1)

    «Кальярі» - «Мілан» 1:2 (1:2)

    «Інтер» - «Рома» 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Ель-Шаараві (31), 1:1 - Весіно (86)

    «Інтер»:  Ханданович, Жоау Канселу, Шкріньяр, Міранда, Сантон (Далберт, 77), Весіно, Гальярдіні (Брозович, 46), Кандрева (Едер, 70), Валеро, Перішич, Ікарді

    «Рома»: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Пеллегріні, Стротман, Наїнгголан, Ель-Шаараві (Жезус, 74), Джеко (Шик, 84), Жерсон (Бруно Перес, 70)

    Попередження: Перішич (58), Жоау Канселу (68)

    .png_56
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ