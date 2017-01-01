Чемпіонат Італії. Суперник «Шахтаря» втрачає очки через суперечливе рішення відеоасистента судді (відео)

«Сассуоло» вирішив, що грати з «Ромою» від оборони - погана ідея

«Рома» втратила перевагу в матчі з «Сассуоло» і не змогла обійти «Інтер» (1:1). Вигравши три матчі поспіль, «Сассуоло» вирішив, що грати з «Ромою» від оборони - погана ідея. Команда Беппе Якін не стала закриватися біля своїх воріт і постійно намагалася проводити атаки. Гра на зустрічних



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«Рома» – «Сассуоло» – 1:1

«Сассуоло» вирішив, що грати з «Ромою» від оборони - погана ідея

«Рома» втратила перевагу в матчі з «Сассуоло» і не змогла обійти «Інтер» (1:1).

Вигравши три матчі поспіль, «Сассуоло» вирішив, що грати з «Ромою» від оборони - погана ідея. Команда Беппе Якін не стала закриватися біля своїх воріт і постійно намагалася проводити атаки.

Гра на зустрічних курсах в першому таймі призвела до небезпечного моменту біля гостей - Аліссон відбив удар Маттео Політано, і голу колишнього футболіста «Сассуоло» Лоренцо Пеллегріні. Півзахисник опинився на ударній позиції після пасу Едіна Джеко п'ятою і точно пробив низом у дальній кут.

У другому таймі команди продовжили обмінюватися моментами: хороші шанси були у Антоніо Рагузи, Раджа Наїнгголан і Стефана Ель Шаараві. Джеко навіть забив, але з офсайду - гол не був зарахований. А в одній з наступних атак Сімоне Міссіролі головою замкнув навіс Федеріко Пелузо - 1:1.

У «Роми» залишалося близько 15 хвилин, щоб домогтися перемоги, і відправити м'яч у ворота Андреа Консіліей джаллороссі вдалося. Зробив це Алессандро Флоренці, але Даніеле Орсато після відеоповтору скасував гол - Дженгіз Ундер, на його думку, порушив правила.

«Рома» завершила рік на четвертому місці з 39 очками, у «Сассуоло» - 21 очко і 14-е місце. 2018-ий «вовки» розпочнуть домашнім матчем з «Аталантою», а «Сассуоло» в гостях зіграє з «Дженоа».

Чемпіонат Італії. Серія А

19-ий тур

«Рома» – «Сассуоло» – 1:1

Голи: Пеллегріні(31) – Міссіролі(78)