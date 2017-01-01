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    Чемпіонат Італії. «Ювентус» мінімально переміг «Рому» і відірвався від «Інтера»

    Єдиний гол у матчі забив колишній гравець римлян - Бенатія
    У 18-му турі Серії А майбутній суперник «Шахтаря» програв «Ювентусу» – 0:1. Востаннє «Рома» перемагала у Турині в січні 2010 року. Тоді команда Раньєрі завдяки голам Тотті та Ріїсе вирвала три бали. Нагадаємо, що в сезоні 2009/10 «вовки» фінішували другими, «Стара сеньйора» –
    • Сьогодні, 09:20
    • Розсилка
    &laquo;Ювентус&raquo; &ndash; &laquo;Рома&raquo; &ndash; 1:0
    «Ювентус» – «Рома» – 1:0

    Єдиний гол у матчі забив колишній гравець римлян - Бенатія

    У 18-му турі Серії А майбутній суперник «Шахтаря» програв «Ювентусу» – 0:1.

    Востаннє «Рома» перемагала у Турині в січні 2010 року. Тоді команда Раньєрі завдяки голам Тотті та Ріїсе вирвала три бали. Нагадаємо, що в сезоні 2009/10 «вовки» фінішували другими, «Стара сеньйора» – сьомою.

    Паоло Дибала знову розпочав матч на заміні. Команди з перших хвилин не стали відсиджуватися в захисті, а розпочали зустріч з взаємних атак. На 17 хвилині Фасіо вибив м’яч на кутовий, який закінчився голом – відзначився Бенатія.

    Через 10 хвилин Ель-Шаараві з кількох метрів замикав фланговий простріл, однак влучив у Щенсни. На 55 хвилині Ігуаїн з вбивчої позиції не влучив у ціль.

    За десять хвилин до кінця основного часу Флоренці в стрибку перекидав голкіпера – поперечина. В компенсований час Шик не реалізував вихід віч-на-віч з Щенсни.

    «Ювентус» з 44 балами продовжує залишатися на другому місці. Римляни – четверті. У 19-му турі «Юве» зустрінеться з аутсайдером «Вероною». Ді Франческо зіграє проти майже рідного «Сассуоло».

    Чемпіонат Італії. Серія А

    18-ий тур

    «Ювентус» – «Рома» – 1:0

    Гол: Бенатія(18)

    Джерело: Футбол 24

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