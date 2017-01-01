Чемпіонат Італії.«Ювентус» мінімально обіграє «Наполі» і скорочує відставання в турнірній таблиці

Найбільше проблем обороні «Ювентуса» завдавав Інсіньє

В центральному матчі 15-го туру Серії А «Ювентус» завдяки голу Ігуаїна переграв «Наполі». На початку матчу краще діяли футболісти «Ювентуса». В перші хвилини вони провели кілька небезпечних атак, аж поки одна з них не закінчилась забитим голом. Дібала в центрі поля підхопив м’яч, пройшов пів поля та віддав



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Найбільше проблем обороні «Ювентуса» завдавав Інсіньє

В центральному матчі 15-го туру Серії А «Ювентус» завдяки голу Ігуаїна переграв «Наполі».

На початку матчу краще діяли футболісти «Ювентуса». В перші хвилини вони провели кілька небезпечних атак, аж поки одна з них не закінчилась забитим голом. Дібала в центрі поля підхопив м’яч, пройшов пів поля та віддав пас на Ігуаїна, який з кількох метрів переграв Рейну.

Після пропущеного голу «Наполі» ожив. Найбільше проблем обороні «Ювентуса» завдавав Інсіньє, який втратив декілька хороших нагод. В кожному випадку Буффон був сильнішим декілька разів витягуючи м’яч з девятки, та відбиваючи удари впритул. Воротам «Ювентуса» також загрожували Гамшик та Мертенс.

Початок другого тайму не дуже відрізнявся від першого. «Наполі» знову атакував, а «Ювентус» на чолі з Буффоном оборонявся. Свої можливості не використовували все ті ж Мертенс з Інсіньє.

В атаці гості сподівались на дует Ігуаін – Дібала, але найкращий шанс тайму не використав Матюїді, який з лінії воротарського не влучив у ствір.

Незважаючи на всі спроби, захист «Старої Синьори» не дозволив атаці «Наполі» пробити свого голкіпера, тому долю матчу вирішив один забитий м’яч.

«Ювентус» набирає 37 очок та виходить на другу позицію. У «Наполі» на одне очко більше.

Чемпіонат Італії. Серія А

15-ий тур

«Наполі» – «Ювентус» – 0:1

Голи: Ігуаїн(13)

Джерело: Футбол 24