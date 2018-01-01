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    Чемпіонат Європи з футзалу. Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії

    Напередодні стартувала європейська першість з міні-футболу
    У вівторок, 30 січня, у Словенії розпочався чемпіонат Європи 2018 року з футзалу. У перший день на майданчик «Арени Стожице» вийшли команди груп A і B. Обидві зустрічі завершилися нічию: спочатку мирову уклали Словенія та Сербія, а потім Росія та Польща. Зауважимо, що поєдинки проходили за схожим сценарієм. Словенія та Росія
    • Сьогодні, 10:27
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    Епізод з матчу Росія - Польща. Фото Getty Images
    Епізод з матчу Росія - Польща. Фото Getty Images

    Напередодні стартувала європейська першість з міні-футболу

    У вівторок, 30 січня, у Словенії розпочався чемпіонат Європи 2018 року з футзалу.

    У перший день на майданчик «Арени Стожице» вийшли команди груп A і B.

    Обидві зустрічі завершилися нічию: спочатку мирову уклали Словенія та Сербія, а потім Росія та Польща.

    Зауважимо, що поєдинки проходили за схожим сценарієм. Словенія та Росія вигравали, але пропустили вирішальні м’ячі в останні 30 секунд.

    Поляки взагалі відігралися за дев’ять секунд до фінальної сирени.

    Нагадаємо, футзальна команда України вже прибула до Словенії, де розпочала тренування.

    Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

    Груповий етап

    Словенія – Сербія – 2:2 (2:1)

    Голи: Фетич (3'42''), Врховец (14'20'') – Рамич (17'03''), Томич (39'32'')

    Росія – Польща – 1:1 (0:0)

    Голи: Чишкала (35'10'') – Кубік (39'51'')

    чемпіонат Європи футзал
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