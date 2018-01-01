Чемпіонат Європи з футзалу. Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії
- Сьогодні, 10:27
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Розсилка
Напередодні стартувала європейська першість з міні-футболу
У вівторок, 30 січня, у Словенії розпочався чемпіонат Європи 2018 року з футзалу.
У перший день на майданчик «Арени Стожице» вийшли команди груп A і B.
Обидві зустрічі завершилися нічию: спочатку мирову уклали Словенія та Сербія, а потім Росія та Польща.
Зауважимо, що поєдинки проходили за схожим сценарієм. Словенія та Росія вигравали, але пропустили вирішальні м’ячі в останні 30 секунд.
Поляки взагалі відігралися за дев’ять секунд до фінальної сирени.
Нагадаємо, футзальна команда України вже прибула до Словенії, де розпочала тренування.
Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу
Груповий етап
Словенія – Сербія – 2:2 (2:1)
Голи: Фетич (3'42''), Врховец (14'20'') – Рамич (17'03''), Томич (39'32'')
Росія – Польща – 1:1 (0:0)
Голи: Чишкала (35'10'') – Кубік (39'51'')