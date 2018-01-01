Чемпіонат Європи з футзалу. Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії

Напередодні стартувала європейська першість з міні-футболу

У вівторок, 30 січня, у Словенії розпочався чемпіонат Європи 2018 року з футзалу. У перший день на майданчик «Арени Стожице» вийшли команди груп A і B. Обидві зустрічі завершилися нічию: спочатку мирову уклали Словенія та Сербія, а потім Росія та Польща. Зауважимо, що поєдинки проходили за схожим сценарієм. Словенія та Росія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епізод з матчу Росія - Польща. Фото Getty Images

Напередодні стартувала європейська першість з міні-футболу

У вівторок, 30 січня, у Словенії розпочався чемпіонат Європи 2018 року з футзалу.

У перший день на майданчик «Арени Стожице» вийшли команди груп A і B.

Обидві зустрічі завершилися нічию: спочатку мирову уклали Словенія та Сербія, а потім Росія та Польща.

Зауважимо, що поєдинки проходили за схожим сценарієм. Словенія та Росія вигравали, але пропустили вирішальні м’ячі в останні 30 секунд.

Поляки взагалі відігралися за дев’ять секунд до фінальної сирени.

Нагадаємо, футзальна команда України вже прибула до Словенії, де розпочала тренування.

Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

Груповий етап

Словенія – Сербія – 2:2 (2:1)

Голи: Фетич (3'42''), Врховец (14'20'') – Рамич (17'03''), Томич (39'32'')

Росія – Польща – 1:1 (0:0)

Голи: Чишкала (35'10'') – Кубік (39'51'')