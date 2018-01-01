Чемпіонат Європи з футзалу. У групі України збірна Португалії переграла Румунію

Португальці підтвердили статус одних з фаворитів

Збірні Іспанії та Франції розіграли справжній трилер у матчі чемпіонату Європи 2018 року з футзалу. Французи майже весь час були попереду, але іспанцям вдалося відігратися на останніх хвилинах. Зауважимо, що на початку другого тайму перевага Франції навіть складала два м’ячі – 4:2. Нарешті, у четвертому поєдинку турніру була



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Збірна Португалії. Фото взяте з uefa.com

Португальці підтвердили статус одних з фаворитів

Збірні Іспанії та Франції розіграли справжній трилер у матчі чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.

Французи майже весь час були попереду, але іспанцям вдалося відігратися на останніх хвилинах.

Зауважимо, що на початку другого тайму перевага Франції навіть складала два м’ячі – 4:2.

Нарешті, у четвертому поєдинку турніру була зафіксована перемога однієї з команд.

У групі, де виступатиме Україна, Португалія спокійно впоралася з Румунією з рахунком 4:1.

Саме з румунами українці і проведуть свій перший поєдинок на турнірі, у п’ятницю, 2 лютого.

Нагадаємо, у перший день Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії.

Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

Груповий етап

Іспанія – Франція – 4:4 (2:2)

Голи: Адольфо (10'37''), Айгун (19'30'', а/гол), Солано (26'48''), Бебе (37'42'') – А. Мохаммед (8'37''), Алла (16'20''), Мухудін (20'13''), Ортіс (26'13'', а/гол)

Португалія – Румунія – 4:1 (2:0)

Голи: Педру Карі (3'48''), Фабіу Сесіліу (18'46''), Рікардінью (35'29''), Бруну Коелью (37'00'') – Стойка (33'21'')