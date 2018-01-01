  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Європи з футзалу. У групі України збірна Португалії переграла Румунію

    Португальці підтвердили статус одних з фаворитів
    Збірні Іспанії та Франції розіграли справжній трилер у матчі чемпіонату Європи 2018 року з футзалу. Французи майже весь час були попереду, але іспанцям вдалося відігратися на останніх хвилинах. Зауважимо, що на початку другого тайму перевага Франції навіть складала два м’ячі – 4:2. Нарешті, у четвертому поєдинку турніру була
    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    Збірна Португалії. Фото взяте з uefa.com
    Збірна Португалії. Фото взяте з uefa.com

    Португальці підтвердили статус одних з фаворитів

    Збірні Іспанії та Франції розіграли справжній трилер у матчі чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.

    Французи майже весь час були попереду, але іспанцям вдалося відігратися на останніх хвилинах.

    Зауважимо, що на початку другого тайму перевага Франції навіть складала два м’ячі – 4:2.

    Нарешті, у четвертому поєдинку турніру була зафіксована перемога однієї з команд.

    У групі, де виступатиме Україна, Португалія спокійно впоралася з Румунією з рахунком 4:1.

    Саме з румунами українці і проведуть свій перший поєдинок на турнірі, у п’ятницю, 2 лютого.

    Нагадаємо, у перший день Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії.

    Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

    Груповий етап

    Іспанія – Франція – 4:4 (2:2)

    Голи: Адольфо (10'37''), Айгун (19'30'', а/гол), Солано (26'48''), Бебе (37'42'') – А. Мохаммед (8'37''), Алла (16'20''), Мухудін (20'13''), Ортіс (26'13'', а/гол)

    Португалія – Румунія – 4:1 (2:0)

    Голи: Педру Карі (3'48''), Фабіу Сесіліу (18'46''), Рікардінью (35'29''), Бруну Коелью (37'00'') – Стойка (33'21'')

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ