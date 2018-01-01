Чемпіонат Європи з футзалу. У групі України збірна Португалії переграла Румунію
- Сьогодні, 16:10
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Португальці підтвердили статус одних з фаворитів
Збірні Іспанії та Франції розіграли справжній трилер у матчі чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.
Французи майже весь час були попереду, але іспанцям вдалося відігратися на останніх хвилинах.
Зауважимо, що на початку другого тайму перевага Франції навіть складала два м’ячі – 4:2.
Нарешті, у четвертому поєдинку турніру була зафіксована перемога однієї з команд.
У групі, де виступатиме Україна, Португалія спокійно впоралася з Румунією з рахунком 4:1.
Саме з румунами українці і проведуть свій перший поєдинок на турнірі, у п’ятницю, 2 лютого.
Нагадаємо, у перший день Польща відібрала очки у Росії, а Сербія – у Словенії.
Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу
Груповий етап
Іспанія – Франція – 4:4 (2:2)
Голи: Адольфо (10'37''), Айгун (19'30'', а/гол), Солано (26'48''), Бебе (37'42'') – А. Мохаммед (8'37''), Алла (16'20''), Мухудін (20'13''), Ортіс (26'13'', а/гол)
Португалія – Румунія – 4:1 (2:0)
Голи: Педру Карі (3'48''), Фабіу Сесіліу (18'46''), Рікардінью (35'29''), Бруну Коелью (37'00'') – Стойка (33'21'')