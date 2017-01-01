Чемпіонат світу з хокею U-18 перенесено з Одеси до Києва
- Сьогодні, 16:23
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Міжнародна федерація хокею схвалила прохання ФХУ
Міжнародна федерація хокею схвалила прохання федерації хокею України про перенесення чемпіонату світу-2018 U-18 з Одеси до Києва.
В Одеському Палаці спорту проводяться ремонтні роботи, які не встигнуть завершити до початку змагань.
Чемпіонату світу пройде в київському Палаці спорту.
Юніорську першість світу в Дивізіоні IB пройде в період з 14 по 20 квітня 2018 року.
Суперниками України будуть команди Італії, Угорщини, Австрії, Японії та Румунії.
Джерело: ua.tribuna.com