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    Чемпіонат світу з хокею U-18 перенесено з Одеси до Києва

    Міжнародна федерація хокею схвалила прохання ФХУ
    Міжнародна федерація хокею схвалила прохання федерації хокею України про перенесення чемпіонату світу-2018 U-18 з Одеси до Києва. В Одеському Палаці спорту проводяться ремонтні роботи, які не встигнуть завершити до початку змагань. Чемпіонату світу пройде в київському Палаці спорту. Юніорську першість світу в Дивізіоні IB пройде в період з 14 по
    • Сьогодні, 16:23
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    Міжнародна федерація хокею схвалила прохання ФХУ

    Міжнародна федерація хокею схвалила прохання федерації хокею України про перенесення чемпіонату світу-2018 U-18 з Одеси до Києва.

    В Одеському Палаці спорту проводяться ремонтні роботи, які не встигнуть завершити до початку змагань.

    Чемпіонату світу пройде в київському Палаці спорту.

    Юніорську першість світу в Дивізіоні IB пройде в період з 14 по 20 квітня 2018 року.

    Суперниками України будуть команди Італії, Угорщини, Австрії, Японії та Румунії.

    Джерело: ua.tribuna.com

    чемпіонат світу хокей
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