Чемпіонат світу з хокею U-18 перенесено з Одеси до Києва

Міжнародна федерація хокею схвалила прохання ФХУ

Міжнародна федерація хокею схвалила прохання федерації хокею України про перенесення чемпіонату світу-2018 U-18 з Одеси до Києва. В Одеському Палаці спорту проводяться ремонтні роботи, які не встигнуть завершити до початку змагань. Чемпіонату світу пройде в київському Палаці спорту. Юніорську першість світу в Дивізіоні IB пройде в період з 14 по