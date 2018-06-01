Чемпіонат України з футзалу буде розігруватися за новою схемою

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В Екстра-лізі скасували плей-офф, а також анонсували створення нового змагання

У четвер, 30 травня, відбулася нарада керівників клубів Екстра-ліги під головуванням президента Асоціації футзалу України Сергія Владика.

Впродовж засідання було підбито підсумки сезону-2017/18 та обговорено формат проведення нового футзального сезону, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Старт футзального сезону-2018/19 запланований на 8 вересня. Його відкриє матч за Суперкубок, який розіграють чинний чемпіон України «Продексім» і володар кубка України «Енергія».

15 вересня відбудеться перший тур Екстра-ліги.

Окрім того, буде запроваджено нове змагання – Кубок ліги АФУ, який стартує 21 вересня. Цим турніром учасники Екстра-ліги будуть заповнювати паузи у чемпіонаті, які пов’язані з офіційними вікнами ФІФА для національних збірних.

Кардинальним нововведенням стала зміна системи розіграшу Екстра-ліги. Представники клубів відмовилися від стадії плей-офф.

У сезоні-2018/19 чемпіонат розігруватиметься у два етапи: перший – два кола з роз’їздами, за результатами якого до другого етапу потрапляє шість кращих команд з набраними очками у матчах між собою. Другий етап команди проводять у два кола з роз’їздами.

Також у новому футзальному сезоні на вболівальників вперше очікуватиме Матч зірок, який відбудеться 29 грудня. Місце проведення, принципи формування команд та інші умови й особливості проведення цього дійства будуть визначені дещо пізніше.