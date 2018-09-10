Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд. «Житлобуд-2» розгромив «Восход». Інші матчі
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Завершився 5-й тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд
9 вересня завершився 5-й тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд вищої ліги сезону 2018/2019 років.
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
«Житлобуд-2» (Харків) – «Восход» (Херсонська обл.) 9:0 (6:0)
Голи: Полюхович (6, з пен.), Андрухів (8, 37), Калініна (22), Ходирєва (41), Малахова (45+1), Василюк (65), Скориніна (72), Кравчук (90+2).
«Єдність-ШВСМ» (Плиски) – «Житлобуд-1» (Харків) 1:3 (1:2)
Голи: Вегерич (19) — Овдійчук (18, 47), Шевчук (38).
«Львів-Янтарочка» (Львів) – «Родина-Ліцей» (Костопіль) 2:0 (0:0)
Голи: Олівейра (83, 88).
ФК «Львів-Янтарочка» завдав поразки костопільській «Родині-Ліцей» завдяки двом голам бразильяки Олівейри.
«Ладомир» (Володимир-Волинський) – «Пантери» (Умань) 3:0 (2:0)
Голи: Каверзіна (30, з пен.), Гірин (53, автогол), Крупніцька (32).
Свою другу перемогу поспіль оформили футболістки «Ладомиру», впевнено перегравши уманські «Пантери».
«Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро) 1:1 (1:0)
Голи: Гнидюк (24, автогол) — Вороніна (90+2).
«Ятрань-Берестівець» в домашньому матчі втратила перемогу за 10 секунд до кінця гри із «Злагодою-Дніпром-1».