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    Чемпіонат України з волейболу. «Локомотив» несподівано програв «Серцю Поділля». Матчі 8-го туру

    У Вінниці дебютант обіграв чинного чемпіона країни
    8-й тур чоловічої волейбольної Суперліги чемпіонату-2017/18 увійде в історію України як такий, де її дебютант здолав чинного чемпіона, не дозволивши тому виграти жодного сету. Мова йде про «Серце Поділля» та харківський «Локомотив», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. У нещодавньому чвертьфінальному
    • Вчора, 22:19
    • Розсилка
    Фото ФВУ
    Фото ФВУ

    У Вінниці дебютант обіграв чинного чемпіона країни

    8-й тур чоловічої волейбольної Суперліги чемпіонату-2017/18 увійде в історію України як такий, де її дебютант здолав чинного чемпіона, не дозволивши тому виграти жодного сету.

    Мова йде про «Серце Поділля» та харківський «Локомотив», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    У нещодавньому чвертьфінальному кубковому двобої вінничанам завдати величезних клопотів чинним чемпіонам України не вдалося. Тим не менше, «Серце Поділля» спромоглося дати «Локомотиву» дуже серйозний бій у чемпіонату, а у другій грі ще й «нокаутувати» його.

    Чемпіонат України з волейболу

    Чоловіки

    8-й тур

    «Серце Поділля» – «Локомотив» – 1:3 та 3:0

    «Юридична академія» – «Новатор» – 2:3 та 3:2

    «Буревісник-ШВСМ» – ВК «МХП-Вінниця» – 0:3 й 1:3

    КП ВК «Дніпро» – «Барком-Кажани» – 1:3 та 0:3

    Таким чином, після звітного туру «Локомотив» усе ж зберіг упевнене лідерство – 41 очко.

    Але тепер до нього на три пункти ближче наблизилися ВК «МХП-Вінниця» (35 очок) і «Барком-Кажани» (33 очки).

    30 очок має у своєму активі «Серце Поділля», а 27 очок – «Новатор».

    чемпіонат України Волейбол
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