У Вінниці дебютант обіграв чинного чемпіона країни

8-й тур чоловічої волейбольної Суперліги чемпіонату-2017/18 увійде в історію України як такий, де її дебютант здолав чинного чемпіона, не дозволивши тому виграти жодного сету. Мова йде про «Серце Поділля» та харківський «Локомотив», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. У нещодавньому чвертьфінальному



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Фото ФВУ

У Вінниці дебютант обіграв чинного чемпіона країни

8-й тур чоловічої волейбольної Суперліги чемпіонату-2017/18 увійде в історію України як такий, де її дебютант здолав чинного чемпіона, не дозволивши тому виграти жодного сету.

Мова йде про «Серце Поділля» та харківський «Локомотив», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

У нещодавньому чвертьфінальному кубковому двобої вінничанам завдати величезних клопотів чинним чемпіонам України не вдалося. Тим не менше, «Серце Поділля» спромоглося дати «Локомотиву» дуже серйозний бій у чемпіонату, а у другій грі ще й «нокаутувати» його.

Чемпіонат України з волейболу

Чоловіки

8-й тур

«Серце Поділля» – «Локомотив» – 1:3 та 3:0

«Юридична академія» – «Новатор» – 2:3 та 3:2

«Буревісник-ШВСМ» – ВК «МХП-Вінниця» – 0:3 й 1:3

КП ВК «Дніпро» – «Барком-Кажани» – 1:3 та 0:3

Таким чином, після звітного туру «Локомотив» усе ж зберіг упевнене лідерство – 41 очко.

Але тепер до нього на три пункти ближче наблизилися ВК «МХП-Вінниця» (35 очок) і «Барком-Кажани» (33 очки).

30 очок має у своєму активі «Серце Поділля», а 27 очок – «Новатор».