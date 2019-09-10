Чемпіони України вибороли третє місце на турнірі в Литві
«Хімік» переміг «Юрмалу»
БК «Хімік»
Баскетбольний «Хімік» переміг «Юрмалу» в матчі за третє місце
Чинний чемпіон України з баскетболу южненський «Хімік» виборов третє місце на передсезонному турнірі в литовському Шяуляї.
У заключному матчі команда Віталія Степановського в драматичній боротьбі вирвала перемогу в латвійської «Юрмали» – 79:77.
«Хімік» – «Юрмала» - 79:77 (17:23, 17:15, 24:17, 21:22)
«Хімік»: Вільямс (20), Войналович (17), Горобченко (11), Ковальов (7), Угба (6), Марченко (3), Рябчук (3).
Упродовж поєдинку лідер змінювався 14 разів, ще 7 разів рахунок зрівнювався.
Вирішальною в матчі стала ігрова перевага южненців у другій половині.
У заключному поєдинку тренувальних зборів у Литві Хімік зіграє 11 вересня проти місцевого Ювентуса.