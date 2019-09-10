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    Чемпіони України вибороли третє місце на турнірі в Литві

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    &laquo;Хімік&raquo; переміг &laquo;Юрмалу&raquo;&nbsp; - Чемпіони України вибороли третє місце на турнірі в Литві
    «Хімік» переміг «Юрмалу» 
    БК «Хімік»

    Баскетбольний «Хімік» переміг «Юрмалу» в матчі за третє місце

    Чинний чемпіон України з баскетболу южненський «Хімік» виборов третє місце на передсезонному турнірі в литовському Шяуляї.

    У заключному матчі команда Віталія Степановського в драматичній боротьбі вирвала перемогу в латвійської «Юрмали» – 79:77.

    «Хімік» – «Юрмала» - 79:77 (17:23, 17:15, 24:17, 21:22)

    «Хімік»: Вільямс (20), Войналович (17), Горобченко (11), Ковальов (7),  Угба (6), Марченко (3), Рябчук (3).

    Упродовж поєдинку лідер змінювався 14 разів, ще 7 разів рахунок зрівнювався.

    Вирішальною в матчі стала ігрова перевага южненців у другій половині.

    У заключному поєдинку тренувальних зборів у Литві Хімік зіграє 11 вересня проти місцевого Ювентуса.

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