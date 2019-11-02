Через бездарну гру воротаря «Карпати» розгромно програли «Шахтарю» (відео)



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Герой матчу Роман Підківка ФК «Карпати»

Здивувати другого фаворита поспіль львів'янам не вдалося

Львівські «Карпати» після нічиєї минулого тижня у грі з «Динамо» розгромно програли в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги чинним чемпіонам, донецькому «Шахтарю».

Поразку господарів з великим рахунком обумовила бездарна гра гра воротаря Романа Підківки, вина якого очевидна у всіх трьох забитих «гірниками» м'ячах. Зауважимо, що номінально основний воротар львів'ян Олег Кудрик не грав за умовами орендної угоди між «Карпатами» і «Шахтарем».

Донеччани в цьому матчі грали без цілої низки основних гравців, яким Луїш Каштру дав перепочити після виснажливого кубкового матчу проти «Динамо». До Львова не приїхали воротар Андрій П'ятов, оборонець Сергій Кривцов, півоборонці Марлос і Тайсон, нападник Жуніор Мораєш. А Манор Соломон не дограв гри через пошкодження.

«Карпати» (Львів) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:3

Голи: 0:1 - Андрій Борячук (10). 0:2 - Віктор Коваленко (58). 0:3 - Тете (65)

«Карпати»: Підківка - Марвін Мартінс, Олег Веремієнко (Деда, 46), Сергій Вакуленко, Тім Голл, Дубинчак - Жоао Дженнінґс, Назарина, Кльоц (к) (Войковіч, 68), Франсіско Ді Франко - Крістіан Понде (Александру Бойчук, 68). Тренер - Роман Санжар

«Шахтар»: Олексій Шевченко - Додо, Валерій Бондар, Хочолава, Сіпріано - Тарас Степаненко (к) (Віктор Коваленко, 55), Маркос Антоніо - Манор Соломон (Болбат, 53), Дентіньо, Тете - Андрій Борячук (Сікан, 67). Тренер - Луїш Каштру

Судді: Пасхал (Херсон) - Скобля, Володимир Коротін (обидва – Київ)

Попередження: Крістіан Понде (51)

2 листопада. Львів. Стадіон «Україна»

«Шахтар» з 37-ма очками продовжує очолювати таблицю. «Карпати» мають десять очок і йдуть десятими з 12-ти команд.