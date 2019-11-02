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    Через бездарну гру воротаря «Карпати» розгромно програли «Шахтарю» (відео)

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    Герой матчу Роман Підківка - Через бездарну гру воротаря «Карпати» розгромно програли «Шахтарю» (відео)
    Герой матчу Роман Підківка
    ФК «Карпати»

    Здивувати другого фаворита поспіль львів'янам не вдалося

    Львівські «Карпати» після нічиєї минулого тижня у грі з «Динамо» розгромно програли в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги чинним чемпіонам, донецькому «Шахтарю».

    Поразку господарів з великим рахунком обумовила бездарна гра гра воротаря Романа Підківки, вина якого очевидна у всіх трьох забитих «гірниками» м'ячах. Зауважимо, що номінально основний воротар львів'ян Олег Кудрик не грав за умовами орендної угоди між «Карпатами» і «Шахтарем».

    Донеччани в цьому матчі грали без цілої низки основних гравців, яким Луїш Каштру дав перепочити після виснажливого кубкового матчу проти «Динамо». До Львова не приїхали воротар Андрій П'ятов, оборонець Сергій Кривцов, півоборонці Марлос і Тайсон, нападник Жуніор Мораєш. А Манор Соломон не дограв гри через пошкодження.

    «Карпати» (Львів) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:3

    Голи: 0:1 - Андрій Борячук (10). 0:2 - Віктор Коваленко (58). 0:3 - Тете (65)

    «Карпати»: Підківка - Марвін Мартінс, Олег Веремієнко (Деда, 46), Сергій Вакуленко, Тім Голл, Дубинчак - Жоао Дженнінґс, Назарина, Кльоц (к) (Войковіч, 68), Франсіско Ді Франко - Крістіан Понде (Александру Бойчук, 68). Тренер - Роман Санжар

    «Шахтар»: Олексій Шевченко - Додо, Валерій Бондар, Хочолава, Сіпріано - Тарас Степаненко (к) (Віктор Коваленко, 55), Маркос Антоніо - Манор Соломон (Болбат, 53), Дентіньо, Тете - Андрій Борячук (Сікан, 67). Тренер - Луїш Каштру

    Судді: Пасхал (Херсон) - Скобля, Володимир Коротін (обидва – Київ)

    Попередження: Крістіан Понде (51)

    2 листопада. Львів. Стадіон «Україна»

    «Шахтар» з 37-ма очками продовжує очолювати таблицю. «Карпати» мають десять очок і йдуть десятими з 12-ти команд.

     Читайте також: У вогні. Як «Динамо» здолало «Шахтар» на першому морозі
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Карпати Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Франсіско Ді Франко Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Болбат Давид Хочолава Сергій Вакуленко Роман Підківка Віктор Коваленко Крістіан Понде Андрій Борячук Владислав Дубинчак Валерій Бондар Луїш Каштру Данило Сікан Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Фране Войковіч Дентіньо Тім Голл Жоао Дженнінґс Олексій Шевченко Додо Роман Санжар Єгор Назарина Александру Бойчук Олег Кудрик Маркос Сіпріано Олег Веремієнко Ярослв Деда
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