Черговий українець буде грати у Чемпіонаті Бельгії
- Сьогодні, 13:17
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Єгор Назарина. Фото: ФК «Дніпро»
До новій команді уродженець Прилук приєднається 4 січня
Півзахисник «Дніпра» Єгор Назарина продовжить кар'єру в Бельгії.
20-річний хавбек підписав контракт з «Антверпеном» на три з половиною роки. Назарина провів перегляд в Бельгії, і після контрольного матчу в складі «Антверпена» було підписано угоду. Компенсацію за футболіста отримає і «Дніпро». Повідомляє MatchDay.ua.
Назарина в поточному сезоні Другої ліги провів 18 матчів і забив три м'ячі.
«Антверпен» на даний момент займає четверте місце у вищому дивізіоні Бельгії.