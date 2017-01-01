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    Черговий українець буде грати у Чемпіонаті Бельгії

    До новій команді уродженець Прилук приєднається 4 січня
    Півзахисник «Дніпра» Єгор Назарина продовжить кар'єру в Бельгії. 20-річний хавбек підписав контракт з «Антверпеном» на три з половиною роки. Назарина провів перегляд в Бельгії, і після контрольного матчу в складі «Антверпена» було підписано угоду. Компенсацію за футболіста отримає і «Дніпро».
    • Сьогодні, 13:17
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    Єгор Назарина. Фото: ФК&nbsp;&laquo;Дніпро&raquo;
    Єгор Назарина. Фото: ФК «Дніпро»

    До новій команді уродженець Прилук приєднається 4 січня

    Півзахисник «Дніпра» Єгор Назарина продовжить кар'єру в Бельгії.

    20-річний хавбек підписав контракт з «Антверпеном» на три з половиною роки. Назарина провів перегляд в Бельгії, і після контрольного матчу в складі «Антверпена» було підписано угоду. Компенсацію за футболіста отримає і «Дніпро». Повідомляє MatchDay.ua.

    Назарина в поточному сезоні Другої ліги провів 18 матчів і забив три м'ячі.

    «Антверпен» на даний момент займає четверте місце у вищому дивізіоні Бельгії.

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