«Черкаські Мавпи» підписали молодого американського баскетболіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріс Коклі

Кріс Коклі буде захищати кольори чинного чемпіона України

«Черкаські Мавпи» уклали річну угоду з американським форвардом Крісом Коклі (1996 р.н; 203 см).

Молодий бігмен може зіграти як на позиції важкого форварда, так і на позиції центрового, інформує офіційний сайт клубу.

Коклі є випускником університету Алабами, який закінчив цьогоріч, і має блискучу статистику в NCAA.

Ще з першого сезону в UAB Кріс відігравав більше 30 матчів у студентській лізі США. В останньому своєму чемпіонаті Коклі мав 16,9 очок (58% двоочкові) 8,7 підбирань та 1,7 передачі.

Новачок «Черкаських Мавп» виставляв свою кандидатуру на драфт НБА цього літа, але не був задрафтований.

«Черкаські Мавпи» стануть для американського форварда першою європейською командою.

Коклі уже прибув до Черкас і найближчим часом розпочне роботу з командою, яка готується до свого повернення у єврокубки.