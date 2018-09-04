«Черкаські Мавпи» підсилилися американцем, а «Миколаїв» переглядає двох українців



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Келвін Льюїс

Українські клуб продовжують укріплювати склади напередодні сезону

Склад «Черкаських Мавп» поповнив 30-річний американський атакувальний захисник Келвін Льюїс.

Баскетболіст, який має зріст 195 см, закінчив університет в Г’юстоні, інформує офіційний сайт черкаського клубу.

У своєму останньому сезоні в NCAA здобував 15,5 очки за гру, влучаючи 39,7% дальніх кидків. Опісля Льюїс на батьківщині пограв у Літній лізі за «Г’юстон» і виступав у Лізі розвитку за «Техас Легендс».

Після переїзду у Європу грав у Швеції («Сольна Вікінгз»), Фінляндії («Пюрінто»), Румунії («Тімішоара»), Греції («Колоссос»), Угорщині («Шопрон»).

Минулий сезон Льюїс розпочав в ісландському «Хоттурі», а завершив у фінському «Карху». У 21 матчі чемпіонату Фінляндії американець здобував 12,2 очки за гру, із відсотком реалізації триочкових у 34,4%.

Келвін Льюїс – дворазовий чемпіон Фінляндії та володар кубка Румунії.

Водночас, МБК «Миколаїв» запросив на перегляд двох баскетболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сергій Приймак – 21-річний форвард, який свій попередній сезон провів у «Сухумі» (грузинська Суперліга). Там він у середньому набирав 9,7 очка, робив 5 підбирань та 2 результативні передачі.

Олексій Адедиран, який у сезоні-2012/13 уже виступав за МБК «Миколаїв», минулий сезон провів у «Ніко-Баскет», у складі якого був найрезультативнішим гравцем – 15,2 очка та 9,4 підбирання.