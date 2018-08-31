«Черкаські Мавпи» підсилилися найкращим асистентом української Суперліги
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Розсилка
Клим Артамонов найближчі кілька місяців гратиме за чинних чемпіонів країни
Український розігруючий Клим Артамонов (185 см; 1993 р.н.) приєднався до табору «Черкаських Мавп».
Захисник підписав тимчасову угоду з клубом, інформує офіційний сайт команди.
За словами головного тренера «Черкаських Мавп» Максима Міхельсона, угода розрахована до періоду одужання Ігоря Бояркіна, який відновлюватиметься після травми два-три місяці.
Артамонов уже виступав за «Черкаські Мавпи» у сезоні-2015/16, тоді його статистика складала 9 очок та 6.5 передач у середньому за гру. З цим показником Артамонов був другим асистентом ліги.
Останні два сезони у Суперлізі Клим взагалі ставав найкращим за кількістю результативних передач.
Артамонову вдалося стати одним із лідерів одеської «БІПИ». У минулому сезоні він мав у своїй статистиці 10.2 очки, 3.5 підбирання та 7.2 передачі у середньому за гру.
Клим Артамонов уже вирушив з командою до Латвії, де чемпіон України відіграє два товариські матчі.