  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Черкаські Мавпи» та «Дніпро» дізнались суперників по Кубку Європи FIBA

    • Розсилка
    Фото: FIBA - «Черкаські Мавпи» та «Дніпро» дізнались суперників по Кубку Європи FIBA
    Фото: FIBA

    Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять у груповий етап змагань

    У Мюнхені, Німеччина відбулося жеребкування першого раунду кваліфікаціх Кубку Європи FIBA, яке визначило суперників для українських клубів - «Черкаських Мавп» та «Дніпра».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Таким чином, чемпіони України «Мавпи» у першому раунді зіграють проти чемпіона Норвегії «Кьонгсберг Міннерс», а «Дніпро» протистоятиме шостій команді минулого чемпіонату Греції клубу «Лавріо».

    Матчі відбудуться 20 та 26 вересня, а українські команди, які у першому раунді були у якості «сіяних», другі поєдинки проведуть на домашніх аренах. 

    Нагадаємо, що п’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд.

    Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять у груповий етап змагань. 

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ