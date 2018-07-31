«Черкаські Мавпи» та «Дніпро» дізнались суперників по Кубку Європи FIBA



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Фото: FIBA

Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять у груповий етап змагань

У Мюнхені, Німеччина відбулося жеребкування першого раунду кваліфікаціх Кубку Європи FIBA, яке визначило суперників для українських клубів - «Черкаських Мавп» та «Дніпра».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Таким чином, чемпіони України «Мавпи» у першому раунді зіграють проти чемпіона Норвегії «Кьонгсберг Міннерс», а «Дніпро» протистоятиме шостій команді минулого чемпіонату Греції клубу «Лавріо».

Матчі відбудуться 20 та 26 вересня, а українські команди, які у першому раунді були у якості «сіяних», другі поєдинки проведуть на домашніх аренах.

Нагадаємо, що п’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд.

Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять у груповий етап змагань.