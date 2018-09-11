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    «Черкаські Мавпи» відмовилися від американського баскетболіста і поповнилися тренером

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    Сергій Кирлан - «Черкаські Мавпи» відмовилися від американського баскетболіста і поповнилися тренером
    Сергій Кирлан

    У складі чинних чемпіонів України відбулися зміни

    Із командою почав працювати тренер Сергій Кирлан. Натомість, склад «Мавп» покинув американський захисник Келвін Льюїс.

    У «Черкаських Мавпах» Сергій Кирлан буде виконувати обов’язки помічника головного тренера команди, інформує офіційний сайт клубу.

    Раніше він працював в МБК «Миколаїв». Кирлан був головним тренером команди у сезоні-2016/17, очолював «Миколаїв» на старті минулого сезону. Також він був асистентом головного тренера, спортивним директором і наставником дубля команди.

    Американець Келвін Льюїс попрощався з командою. Він разом із «Мавпами» взяв участь у товариських іграх у Латвії та Литві. Захисник не пройшов трай-аут.

    У це міжсезоння «Мавпи» підсилилися захисником Брендоном Янгом, повернули у свої лави Чумакова. Клуб продовжив співпрацю із Кольченком, Конєвим, Липовцевим, Бояркіним, з вихованцями клубу Ткаченком, Скапінцевим і Русловим.

    Нагадаємо, свій перший домашній матч нового сезону «Черкаські Мавпи» проведуть 23 вересня. Гра відбудеться у межах Суперкубку України: «Черкаські Мавпи» приймуть «Дніпро».

    чемпіонат України баскетбол тренер
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