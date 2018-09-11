«Черкаські Мавпи» відмовилися від американського баскетболіста і поповнилися тренером



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Сергій Кирлан

У складі чинних чемпіонів України відбулися зміни

Із командою почав працювати тренер Сергій Кирлан. Натомість, склад «Мавп» покинув американський захисник Келвін Льюїс.

У «Черкаських Мавпах» Сергій Кирлан буде виконувати обов’язки помічника головного тренера команди, інформує офіційний сайт клубу.

Раніше він працював в МБК «Миколаїв». Кирлан був головним тренером команди у сезоні-2016/17, очолював «Миколаїв» на старті минулого сезону. Також він був асистентом головного тренера, спортивним директором і наставником дубля команди.

Американець Келвін Льюїс попрощався з командою. Він разом із «Мавпами» взяв участь у товариських іграх у Латвії та Литві. Захисник не пройшов трай-аут.

У це міжсезоння «Мавпи» підсилилися захисником Брендоном Янгом, повернули у свої лави Чумакова. Клуб продовжив співпрацю із Кольченком, Конєвим, Липовцевим, Бояркіним, з вихованцями клубу Ткаченком, Скапінцевим і Русловим.

Нагадаємо, свій перший домашній матч нового сезону «Черкаські Мавпи» проведуть 23 вересня. Гра відбудеться у межах Суперкубку України: «Черкаські Мавпи» приймуть «Дніпро».