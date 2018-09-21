«Черкаські Мавпи» відсвяткували повернення у єврокубки розгромною перемогою



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Фото взяте з сайту ФБУ

Чемпіони України фактично гарантували собі вихід у наступний раунд Кубку Європи

Чинні чемпіони української Суперліги продовжили свою переможу серію в офіційних матчах до 18-ти звитяг поспіль.

«Черкаські Мавпи» яскраво повернулися у єврокубки після 10-річної перерви, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команда Максима Міхельсона розпочала новий сезон з впевненої перемоги у Кубку Європи FIBA, здолавши чемпіона Норвегії – «Кьонгсберг».

Провівши відносно рівну першу половину гри, у другій частині матчу українці були просто нестримними та не залишили від супернику шансів.

На початку другої половини матчу команда Ларса Зонзтебі спробувала відіграти відставання у черкасців за рахунок дальніх спроб, проте український колектив витримав це натиск. Але все ж ще через деякий час невгамовний Фералес все ж таки зумів вивести свою команду вперед.

Але тут же відповів гравець національної збірної України Олександр Кобець, який влучив власні три бали. За декілька миттєвостей після цього на паркеті з’явився ще один вихованець черкаської школи баскетболу – молодий центровий Дмитро Скапінцев, який двічі поспіль влучно атакував кільце суперника та, відповідно, методично збільшував перевагу свого клубу, яка на той момент склала вже 10 балів, а наприкінці чверті і взагалі команда Максима Міхельсона повела +20.

Заключну 10-хвилинку команди догравали досить рівно: спочатку гості відривалися в рахунку на ще більшу відстань, проте «Майнерс» знаходили в собі сили тримати на табло різницю у 20 балів.

Завершився ж матч за рахунку 63:83 на користь української команди.

Кубок Європи FIBA з баскетболу

Кваліфікація. Раунд 1. Матч 1

«Кьонгсберг» (Норвегія) – «Черкаські Мавпи» (Україна) – 63:83 ( 17:21, 19:17, 12:30, 15:15)