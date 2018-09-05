«Черкаські Мавпи» зазнали двох поразок на турнірі у Литві



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Фото БК «Черкаські Мавпи»

І якщо «Лієткабелісу» чинні чемпіони України програли мінімально, то «Цмокі-Мінськ» розгромив українців

У межах товариського турніру, що відбувається у Литві, «Черкаські Мавпи» поступилися чемпіону Білорусі «Цмокі-Мінськ» – 77:102.

У другий ігровий день турніру у литовському Невежисі черкасці грали проти головної команди Білорусі, інформує офіційний сайт клубу.

Першу чверть «Мавпи» програли із різницею у 16 очок, у другій 10-хвилинці їм не вдалося покращити результат, і на велику перерву команди пішли за переваги білорусів у 23 очки.

У другій половині зустрічі черкасцям вдалося дещо вирівняти гру. Третя чверть лишилася за «Мавпами», а останній відрізок пройшов за рівної гри, проте у підсумку перемога залишилася за чемпіонами Білорусі.

Напередодні «Мавпи» у третьому овертаймі поступилися півфіналісту минулого чемпіонату Литви «Лієткабелісу» – 113:114.

До цього черкащани виграли два товариські матчі проти латвійських команд.

У середу, 5 вересня, «Мавпи» зіграють проти господаря турніру литовського «Невежиса».

Уже 20 вересня черкасці стартують у кваліфікації до Кубку Європи FIBA, виїзним матчем проти норвезького «Кьонгсбергу».

Свій перший домашній матч нового сезону «Черкаські Мавпи» проведуть 23 вересня, гра відбудеться у межах Суперкубку України, у якій «Черкаські Мавпи» приймуть «Дніпро».